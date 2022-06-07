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Уникальный парк водопадов "Менделиха" открылся для посещения на "Роза Хутор"

Туризм » Регионы » Россия

Это самая популярная природная достопримечательность горного курорта.

Парк водопадов Менделиха
 

Уникальный парк водопадов "Менделиха", расположенный на Южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки, является излюбленным туристическим объектом в горах Сочи. Созданный для единения с природой, парк начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" (1470 метров над уровнем моря). Далее маршрут идет по проложенным тропам, в том числе к основанию водопадов, полюбоваться которыми можно со специально оборудованных смотровых площадок с перилами. Прогулка по парку и осмотр всех водопадов занимает около 4,5 часов и примерно 4 километра пути.

В настоящий момент гости "Роза Хутор" могут пройти по Среднему и Большому кольцу и увидеть шесть водопадов, в том числе и самый высокий в окрестностях Сочи — "Золотой". Его высота достигает 77 метров. Как отмечают в пресс-службе курорта:

"Малое кольцо водопадов, вскоре также откроется. Как только завершаться работы по его благоустройству, отдыхающие смогут увидеть уже все семь водопадов. Ожидается, что после снежной зимы, они будут необыкновенно полноводными и впечатляющими".

Парк водопадов назван в честь реки, протекающей по ущелью. Река Менделиха получила свое наименование в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. После ухода с военной службы в 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аигба. Все члены большой и дружной семьи были крайне трудолюбивы, а сам Мендель стал местным сельским старостой. Названия водопадов парка — "Менделя", "Чара", "Червонный", "Мишкин грот", "Айя", "Снежное русло", "Золотой" — также связаны с историей этой семьи.

 

Добраться до парка водопадов "Менделиха" можно как на подъемнике "Эдельвейс" (спустившись с Роза Пик), так и пешком по специальной маркированной тропе, следующей через цветущие альпийские луга к прохладе горного леса. Этот маршрут носит название "Путь к водопадам", протяженность прогулки составляет семь километров, продолжительность — около трех часов с перепадом высот 848 метров. В этом летнем сезоне на "Роза Хутор" будут доступны 110 километров троп для хайкинга и 13 пеших горных маршрутов разной сложности.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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