В союзе туриндустрии оценили отмену рейсов на юг РФ: "Сезон в полном разгаре"

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал решение авиакомпании "Уральские авиалинии" отменить рейсы в шесть аэропортов юга РФ с 1 июля до 30 сентября.

"Сезон на юге России в полном разгаре. В Крыму в два раза увеличили объёмы железнодорожного сообщения. С июня из Москвы ездят чартерные автобусы, в июле аналогичная ситуация будет в Санкт-Петербурге. Есть рейсы не только в Крым, но и на побережье Краснодарского края", — подчеркнул специалист.

По его словам, предприниматели, курорты которых находятся на территории, где действует режим ограничения полётов, потеряют 10-15% доходов. Однако эксперт отметил, что бизнесмены получат прибыль, так как клиенты будут использовать разные виды транспорта.

"Сезон пройдёт по показателям не ниже доковидного 2019 года. Будет перераспределение. Активно растёт туристический поток на Северный Кавказ. Уже сейчас видно, что состоится успешный сезон. Да, есть проблема с логистикой, но это некритично", — заключил собеседник издания.

Ранее представители корпорации "Уральские авиалинии" предупредили об отмене рейсов. Как заявили в пресс-службе перевозчика, речь идёт об аэропортах, которые находятся в следующих городах:

Краснодар,

Симферополь,

Анапа,

Геленджик,

Ростов-на-Дону,

Воронеж.