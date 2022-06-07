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Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы на юг России до 30 сентября

Туризм

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в шесть аэропортов юга России с 1 июля до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила рейсы на юг России до 30 сентября

Речь идёт об аэропортах, расположенных в Краснодаре, Симферополе, Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону и Воронеже.

Пассажирам, которые уже приобрели авиабилеты в эти аэропорты с вылетами до 30 сентября, предложили оформить возврат полной стоимости проездных документов или обменять их на другие направления (Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Махачкала, Владикавказ, Москва, Минеральные Воды).

"Для переоформления документов можно обратиться по месту приобретения, в фирменную кассу или в онлайн-консультант на сайт авиакомпании", — отметили в пресс-службе "Уральских авиалиний".

При этом уточняется, что количество мест для переоформления билетов ограничено.

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полётов на юге России до 12 июня.

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Автор: Юлия Миленина
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