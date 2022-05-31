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Автор Дмитрий Плотников

Альянс турагентств назвал открытые для направления для РФ: от Мальдив до Сербии

Туризм

Аналитики службы АТОР изучили статистику по продажам туристических операторов на лето 2022 года.

Альянс турагентств назвал открытые для направления для РФ: от Мальдив до Сербии

Организованные российские туристы летом текущего года поедут в основном на пляжи России и Турции. Вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян сказал, какие направления будут открыты для граждан России в это лето.

"Жители Восточной Сибири и Дальнего Востока почти лишены возможности попадать за границу, у них нет прямых рейсов, поэтому они отдыхают у себя. Что касается европейской части РФ, выбор широчайший. Из Москвы есть прямые авиарейсы и на Мальдивы, и в Сербию, и на Шри-Ланку. Сейчас люди летают в Сочи, уже маленькими самолетами разлетаются в Турцию, Египет, ОАЭ. Также есть прямые рейсы в Израиль, в Катар. Из Москвы сейчас летает единственный рейс в Европу — в Сербию, — цитирует эксперта Общественная Служба Новостей.

Также отмечается, что россияне в Европу добираются только через Дубай или Стамбул.

В Агентстве подчеркнули, что на конец мая объем продаж летних туристических пакетов в целом по данному рынку сократился на 15-20 процентов, если сравнивать с прошлым летом.

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Автор: Дмитрий Плотников
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