Россиянка пожаловалась на плохое отношение в Египте: "Как ко второму сорту"

Путешественница Светлана Першина заявила, что персонал отеля в Хургаде относится к россиянам "как ко второму сорту". Она отметила, что продавцы в магазинах не здороваются с русскоговорящими туристами, а официанты в ресторанах обслуживают их в последнюю очередь. Впечатления девушки опубликовал портал "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс.Дзен".

Першина была шокирована тем, что её разместили в "самом худшем" номере отеля. Светлана попросила переселить её в другой номер, однако за это с неё потребовали 200 долларов.

"Я сказала, что столько наличных денег у нас нет (чем вызвала ехидную улыбку сотрудника администрации). Проблему удалось решить только после того, как я связалась с туроператором, и с нами связался сам хозяин отеля", — рассказала девушка.

Россиянка отмечает, что большинство отдыхающих были из Чехии, Германии и Испании. С ними не возникло никаких проблем: отношение было довольно приветливым. Однако персонал отеля всячески демонстрировал своё недовольство.