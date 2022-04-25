Владельцы отелей в Турции жалуются на угрозы из-за приёма туристов из РФ

Турецкие СМИ оценили ситуацию на туристическом рынке страны, заявив, что в грядущем сезоне отели ждет "расистское туристическое безумие". Отели Турции начали получать письма от европейцев, угрожающих бойкотировать курорты с русскими туристами.

"Если к вам в отель приедут русские, мы не приедем, если увидим русских, то будем бойкотировать ваш отель. Напишите, что вы на украинской стороне, иначе мы не вернёмся к вам", — цитирует письмо европейца издание "Турпром".

Представители отеля прокомментировали подобные послания, заявив, что не собираются поддаваться шантажу и отвечать на них даже из вежливости. Ставящие ультиматумы туристы им не нужны, поскольку это нарушает правила ведения бизнеса. Предприниматели серьезно настроены на то, чтобы не поддаваться провокациям.

"Бизнес должен ставить границы вменяемого поведения, туристы должен знать, что он не может их нарушить. <…> Если бизнес заслуживает уважения, он должен научиться проводить границы"", — подчеркнул турецкий эксперт.