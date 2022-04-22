Греческая авиакомпания намерена летом возобновить перелеты в Россию

Греческая авиакомпания Aegean Airlines планирует с лета возобновить полёты между Москвой и Афинами с Салониками. Рейсы будут выполняться несколько раз в неделю.

"Aegean Airlines запланировала полётные программы из Москвы в Афины и Салоники. Прямые рейсы будут выполняться четыре и два раза в неделю соответственно", — сообщает TourDom.

По данным портала, авиаперелёты начнутся с 3 июня. На сайте греческой компании уже доступны билеты по цене от 9,4 тыс. до 13 тыс. рублей в зависимости от даты и конкретного направления.

Перелеты между Россией и Грецией приостановлены с 28 февраля в связи с решением Евросоюза о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов из-за спецоперации на Украине.