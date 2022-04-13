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Автор Ольга Лазарева

Летний сезон на "Роза Хутор" стартует 29 апреля

Туризм » Регионы » Россия

В этом году зимний сезон на "Роза Хутор" завершится 22 апреля. В течение недели до начала нового летнего сезона главной событийной площадкой курорта станет Горный парк 1600. Подняться на эту высоту можно будет на подъемнике "Стрела" — это одна из самых длинных канатных дорог в Европе (3,8 км). В это время будет действовать прогулочный билет "Полет на Стреле", который включает подъем и спуск на подъемнике, посещение этнопарка "Моя Россия" и Музея Археологии (все в один день).

Летний сезон на "Роза Хутор" стартует 29 апреля

Канатные дороги "Олимпия", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс", ведущие на Роза Пик, самую высокую смотровую площадку Сочи (2 320 н. у. м.), отправятся с 22 апреля на обязательную плановую профилактику. Родельбан также будет закрыт на регламентные работы с 18 по 28 апреля. Канатные дороги и аттракцион возобновят свою работу со стартом летнего сезона 29 апреля. До этого момента для поездки из Роза Долины до Горной Олимпийской Деревни можно будет пользоваться бесплатными шаттлами.

В период межсезонья можно окунуться в атмосферу весеннего пробуждения горной природы. Положительных эмоций добавят не только впечатляющие пейзажи, но и увлекательные активности Горного парка 1600. Здесь будет расположена специальная фотозона, где гости смогут сделать уникальные снимки, в том числе с флагами мачты Лунгта. По аналогии с тибетскими монастырями в парке будет инсталлирована мачта с разноцветными флажками, которые символизируют 5 стихий: огонь (красный), ветер (белый), небо (синий), землю (желтый) и воду (зеленый). Если зайти внутрь этой инсталляции, то можно наладить гармонию физического и душевного здоровья, а добрые слова, произнесенные здесь, ветер с помощью флажков разнесет по всему миру.

На высоте 1600 н. у. м. также будет открыта выставка горной техники. Отдыхающие смогут узнать какие машины и оборудование используют службы "Роза Хутор" для подготовки горнолыжных трасс в зимний сезон. Будут представлены не только образцы техники, но и специальные информационные стенды об экспонатах выставки и подразделениях курорта.

Как отмечает заместитель генерального директора "Роза Хутор" Сергей Чернов, "курорт — это настоящий город, в котором постоянно взаимодействуют разные службы. Наша выставка дает возможность ближе познакомиться со сложной техникой и теми редкими специальностями, которые необходимы для ее обслуживания и обеспечения безопасного и комфортного отдыха в зимний период. Например, подготовка к каждому дню катания происходит ночью. Пока наши гости спят, для них продолжают трудиться оснежители, растракисты, канатчики, синоптики, лавинщики и т. д. Всего в нашей "службе Горы" работают более 500 специалистов. Для производства снега на "Роза Хутор" используются более 400 пушек оснежения. Трассы укладывают 25 ратраков. Это по-настоящему космические машины, которые совмещают в себе и механику, и гидравлику, и электронику. На выставке будут представлены образцы ратрака с лебедкой, снежной пушки, противолавинная система Аваланчер и др.".

Летний сезон на "Роза Хутор" начнется 29 апреля. Его откроет популярный фестиваль бега ROSA RUN, который пройдет на курорте с 1 по 4 мая уже в седьмой раз. Тематика этого года — "Музыка нас связала". В течение четырех дней участники будут проходить беговые дистанции под разные стили музыки. Каждый день фестиваля будет посвящен отдельному беговому соревнованию.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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