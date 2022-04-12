Авиакомпания Egyptair возобновит перелеты между Москвой и Каиром, несмотря на всеобщие мировые санкции против России и российских туристов.
Как сообщается в заявлении Egyptair, перелеты будут восстановлены уже с 15 апреля. Ранее рейсы были отменены из-за проблем со страховкой.
Из российских компаний перелеты в Египет возобновил только «Аэрофолот».
Египет отказался вводить санкции против России, заявив, что это бессмысленно и только погубит мировую экономику. Однако и поддержку России он не высказал.
Вместе с Египтом от санкций в сторону России отказались Индия, Индонезия, Южно-Африканская республика.
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