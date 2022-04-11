Дания и Швеция сняли все коронавирусные ограничения для въезда российских туристов и возобновили выдачу обычных и туристических виз.
Как сообщает источник VFS Global, никаких ограничений для подачи заявки на визы в Данию для российских туристов теперь нет. Обработка заявления займет до 10 календарных дней. Также были сняты коронавирусные ограничения: российским туристам больше не нужно предъявлять ПЦР-тест и соблюдать двухнедельный карантин.
Швеция также сняла ограничения для россиян, однако рассмотрение заявлений на визы теперь займет больше времени из-за наплыва желающих.
Ранее Франция сняла все коронавирусные ограничения для российских туристов.
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В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.
В план операции "Лондонский мост", так называется список траурных мероприятий после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, внесены коррективы. Об этом сообщил таблоид The Sun.