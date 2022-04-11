Швеция и Дания сняли ограничения для въезда россиян

Дания и Швеция сняли все коронавирусные ограничения для въезда российских туристов и возобновили выдачу обычных и туристических виз.

Как сообщает источник VFS Global, никаких ограничений для подачи заявки на визы в Данию для российских туристов теперь нет. Обработка заявления займет до 10 календарных дней. Также были сняты коронавирусные ограничения: российским туристам больше не нужно предъявлять ПЦР-тест и соблюдать двухнедельный карантин.

Швеция также сняла ограничения для россиян, однако рассмотрение заявлений на визы теперь займет больше времени из-за наплыва желающих.

Ранее Франция сняла все коронавирусные ограничения для российских туристов.