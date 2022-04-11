В Европейской комиссии сообщили, что страны Евросоюза на индивидуальной основе будет принимать решение о предоставлении виз гражданам России.
"Прежде всего мы бы хотели подчеркнуть, что наши санкции не направлены против граждан России. Тем не менее, что касается виз, это решение принимает каждая страна — член ЕС отдельно", — отметили в пресс-службе ведомства.
По информации ЕК, страны Евросоюза могут усложнять либо прекращать выдачу долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии с национальным законодательством.
Однако, что касается краткосрочных виз, то здесь государства, являющиеся членами ЕС, будут рассматривать каждое обращение граждан РФ "по существу".
В то же время, в ведомстве сообщили, что Евросоюз будет предоставлять визы вне зависимости от обстоятельств россиянам, которые являются гражданами стран ЕС, журналистам и диссидентам. Также предусматривается выдача гуманитарных виз.
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