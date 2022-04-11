Выдача виз россиянам: в ЕК пояснили условия их получения

В Европейской комиссии сообщили, что страны Евросоюза на индивидуальной основе будет принимать решение о предоставлении виз гражданам России.

"Прежде всего мы бы хотели подчеркнуть, что наши санкции не направлены против граждан России. Тем не менее, что касается виз, это решение принимает каждая страна — член ЕС отдельно", — отметили в пресс-службе ведомства.

По информации ЕК, страны Евросоюза могут усложнять либо прекращать выдачу долгосрочных виз и видов на жительство в соответствии с национальным законодательством.

Однако, что касается краткосрочных виз, то здесь государства, являющиеся членами ЕС, будут рассматривать каждое обращение граждан РФ "по существу".

В то же время, в ведомстве сообщили, что Евросоюз будет предоставлять визы вне зависимости от обстоятельств россиянам, которые являются гражданами стран ЕС, журналистам и диссидентам. Также предусматривается выдача гуманитарных виз.