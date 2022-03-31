"Роза Хутор" предлагает летние пакетные туры

Отдохнуть на курорте можно с выгодой до 48%.

На "Роза Хутор" стартовали ранние продажи летних туров с существенной скидкой на проживание и пакет развлечений в период c 1 мая по 31 октября. Курорт также присоединился к акции Ростуризма, когда при оплате картой МИР можно получить еще и 20% кешбэка (при бронировании до 1 мая). Специальные предложения летнего отдыха на "Роза Хутор", с экономией от 27 до 48% и с дополнительным возвратом средств в размере 20% по акции кешбэка будут действовать до 22 апреля.

Как отмечает директор по маркетингу курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков:

"Сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске по очень выгодным расценкам. Мы готовы предложить нашим гостям разные туры — по длительности проживания, уровня отелей, с включенным пакетом развлечений или без него. Поэтому уверен, что каждый сможет подобрать подходящий для себя вариант. Мы ожидаем высокой загрузки курорта в летний период, поэтому я бы рекомендовал не затягивать с выбором и бронировать отдых, воспользовавшись нашими лучшими предложениями".

Максимальные скидки (до 48% и кешбэк 20%) действуют по пакету "Крутые горы Лето Макс", когда можно выбрать тур на 3, 5 или 7 дней с проживанием в отеле с завтраком и уже включенным набором разных активностей. Это могут быть

прогулочные билеты

или безлимитное пользование подъемниками,

билеты на самые популярные аттракционы (родельбан, троллей и др.),

в музеи курорта,

прокат веломобилей или велосипедов.

В зависимости от количества дней пребывания в тур также входят и пешие маршруты в горы с гидом по выбору гостей.

Пакетное предложение "Крутые горы Лето Лайт" включает проживание в отеле 2-5 звезд с завтраком от 3 до 10 дней, прогулочный билет "Путь к вершинам — Парк водопадов", неограниченное пользование канатной дорогой "Олимпия", входной билет в этно-парк "Моя Россия" в любой удобный день. Выгода по этому туру при раннем бронировании до 22 апреля составит до 27% плюс кешбэк 20%.

Каждый гость при заселении в отель получает дополнительно купонную книжку со скидками и спецпредложениями на услуги курорта и его партнеров.

Приобрести туры по акции раннего бронирования можно на сайте и в онлайн-магазине курорта "Роза Хутор".

Зимний сезон на "Роза Хутор" в этом году завершится 22 апреля, ожидается, что летний сезон по традиции стартует 1 мая.