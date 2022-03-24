Эксперт по туризму Бандурин перечислил три риска для собирающихся за границу

Россиянам, которые планируют поездки за границу в 2022 году, следует учитывать три вида рисков. Об этом заявил профессор Финансового университета при Правительстве России, доктор экономических наук, эксперт по туризму Александр Бандурин в интервью Pravda.Ru.

По его словам, первый риск связан с социальным фактором, то есть угрозами со стороны "непонятных людей", нацеленных против граждан РФ.

"Второе — это экономические риски, такие как потеря денег, изменение стоимости путешествий, бронирований. К тому же не везде карты принимают, это нужно учитывать. Третий риск — транспортный. Он может появиться в связи с запретом на перелёт или усложнением маршрута", — отметил Бандурин.

Он порекомендовал россиянам заранее учитывать перечисленные риски.

Эксперт подчеркнул: чтобы обезопасить себя, стоит взять в поездку не только банковскую карту, но наличные деньги. Кроме того, можно "задублировать" гостиницу, оформить страховку от подорожания билетов или отмены рейсов.

Ранее в Ростуризме посоветовали воздержаться от посещения стран, которые ввели санкции против РФ. Это связано с тем, что при возвращении домой путешественники могут столкнуться с проблемами.

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