Главред портала AVIA RU рассказал, когда откроют аэропорты на юге России

Главный редактор портала AVIA RU Роман Гусаров в беседе с Pravda.Ru объяснил, когда до юга нашей страны можно будет добраться на самолёте.

"Когда завершится спецоперация на Украине, тогда и, наверное, будут сняты эти ограничения. Я думаю, что до 26-го не откроют, раз объявили. А дальше могут ещё неделями продлевать", — сказал специалист.

При этом он отметил, что в апрельские каникулы рейсы в Сочи продолжат выполняться. Также можно добраться до города наземным транспортом по Черноморскому побережью, добавил эксперт.

"Что касается Симферополя, пока всё не закончится, однозначно только наземным транспортом. Если билеты куплены и авиасообщение будет не восстановлено, соответственно, авиакомпании вернут деньги за билеты", — заявил собеседник издания.

Однако он сказал, что если люди путешествуют самостоятельно, им не стоит отказываться от отдыха в Крыму. Достаточно найти вместо прямых перелётов альтернативные варианты, подчеркнул Гусаров. По его словам, можно долететь на самолёте до точки, которая находится рядом с полуостровом, а потом выбрать в качестве транспорта поезд.

"Но поверьте, в апреле Черноморское побережье — это немного удовольствий. Достаточно сыро и холодно. Поэтому я не думаю, что закрытые аэропорты вызовут какие-то проблемы. Обычно на юг России с майских праздников начинают люди ездить", — заключил специалист.

Ранее Росавиация продлила запрет на полёты в некоторые аэропорты до 26 марта. На воздушном судне нельзя добраться до таких городов, как:

Анапа,

Белгород,

Брянск,

Воронеж,

Геленджик,

Краснодар,

Курск,

Липецк,

Ростов-на-Дону,

Симферополь,

Элиста.