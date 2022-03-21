Главный редактор портала AVIA RU Роман Гусаров в беседе с Pravda.Ru объяснил, когда до юга нашей страны можно будет добраться на самолёте.
"Когда завершится спецоперация на Украине, тогда и, наверное, будут сняты эти ограничения. Я думаю, что до 26-го не откроют, раз объявили. А дальше могут ещё неделями продлевать", — сказал специалист.
При этом он отметил, что в апрельские каникулы рейсы в Сочи продолжат выполняться. Также можно добраться до города наземным транспортом по Черноморскому побережью, добавил эксперт.
"Что касается Симферополя, пока всё не закончится, однозначно только наземным транспортом. Если билеты куплены и авиасообщение будет не восстановлено, соответственно, авиакомпании вернут деньги за билеты", — заявил собеседник издания.
Однако он сказал, что если люди путешествуют самостоятельно, им не стоит отказываться от отдыха в Крыму. Достаточно найти вместо прямых перелётов альтернативные варианты, подчеркнул Гусаров. По его словам, можно долететь на самолёте до точки, которая находится рядом с полуостровом, а потом выбрать в качестве транспорта поезд.
"Но поверьте, в апреле Черноморское побережье — это немного удовольствий. Достаточно сыро и холодно. Поэтому я не думаю, что закрытые аэропорты вызовут какие-то проблемы. Обычно на юг России с майских праздников начинают люди ездить", — заключил специалист.
Ранее Росавиация продлила запрет на полёты в некоторые аэропорты до 26 марта. На воздушном судне нельзя добраться до таких городов, как:
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