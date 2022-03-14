Действительный член Национальной академии туризма Олег Алексеев в беседе с Pravda.Ru рассказал о ситуации в туристической сфере на фоне беспрецедентного санкционного давления на Россию.
"Пообщавшись с коллегами, я прихожу к выводу, что ещё никто не ощущает на себе этих санкций, не понимает, что будет дальше. Глубина продаж низкая, если говорить не про экскурсионку, которая малобюджетная, а по дорогим продуктам. При этом, например, определённые продажи тура по Байкалу со средней ценой на одного человека свыше 50 тысяч рублей приостановлены. В основном смотрят месяц-два. Что будет дальше, сказать трудно", — сказал эксперт.
По его словам, будущее российского туризма и цены на путёвки зависят от таких факторов, как:
"Те, кто занимаются югом, черноморским побережьем и пляжными турами, говорят, что у них всё хорошо. Некоторые даже приостанавливают продажи, потому что народ покупает. Но, честно говоря, ситуация неоднозначная, все рассматривают только ближайшее будущее. А что касается лета, понимание трезвое, я думаю, не у всех", — отметил Алексеев.
Также он подчеркнул, что говорит только о внутрироссийской обстановке. Компании, которые работали за рубежом, за два года пандемии коронавируса в основном смогли переориентироваться на внутренний рынок, заключил специалист.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель предупредил, что члены ЕС подготовили дополнительный пакет ограничительных мер против РФ. Также политик потребовал ужесточить санкции в отношении Москвы.
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