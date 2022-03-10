Туроператоры рассказали, как идёт вывоз оказавшихся за рубежом россиян

Большую часть россиян, оказавшихся в сложном положении за границей после западных санкций, туроператоры уже вывезли. Но, чтобы вернуть остальных понадобится ещё около шести дней. Об этом рассказали представители отрасли.

Как сообщили в пресс-службе Anex Tour, за 9 марта было возвращено более трёх тысяч туристов из Египта, Турции, ОАЭ, Доминиканы и других стран. Больше всего рейсов было из Египта, завершён вывоз отдыхающих из Мексики и Кубы.

В "Интуристе" изданию РИА Новости рассказали, что уже вернули россиян на родину из Болгарии и Венгрии, а отдыхавшим в Турции, предлагают вернуться в Сочи и Минеральные воды авиакомпаниями Azimut и Azur Air.

Больше всего отдыхающих по линии "Интуриста" находится сейчас в Египте. В компании уточнили, что вывоз ориентировочно планируют завершить 16 марта.

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