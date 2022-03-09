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Автор Ольга Лазарева

Фестивали BoogelWoogel и New Star Camp на "Роза Хутор" перенесены

Туризм

Высокогорный карнавал BoogelWoogel должен был пройти на "Роза Хутор" с 23 по 27 марта. Однако его организатор Креативное бюро "Энгиро" официально уведомил курорт о переносе мероприятия на следующий год, руководствуясь морально-этическими соображениями. Приобретенные ранее туры и билет на вечеринки можно вернуть, подробности по условиям возврата размещены на сайте карнавала.

Фестивали BoogelWoogel и New Star Camp на "Роза Хутор" перенесены

С аналогичной инициативой выступили и организаторы другого крупного события зимнего сезона 2022 года — Нью Стар Кэмп перенесен на неопределенный срок. Он должен был состояться на "Роза Хутор" с 1 по 10 апреля. Как говорится в заявлении организационного комитета спортивно-музыкального фестиваля, тем, кто планировал участие в нем необходимо до 15 марта сделать выбор, заполнив специальную форму на сайте. Тем, кто сохранит поездку на курорт будут возвращены средства за браслет участника фестиваля, а оставшаяся часть тура (проживание в отеле и скипассы) останутся у гостя. Если путешествие будет отменено — средства за тур вернутся в полном объёме, даже если тариф был невозвратным. Полные правила возврата туров можно найти на сайте newstarcamp. ru

"Роза Хутор" с пониманием относится к решениям, принятыми коллегами из BoogelWoogel и New Star Camp. Курорт готов предложить всем участникам фестивалей, отдавших предпочтение поездке в горы Сочи, специальные условия. Как отметил директор по маркетингу и электронной коммерции курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков:

"В этом сезоне у нас очень снежная зима, поэтому в конце марта и начале апреля ожидаются отличные условия для отдыха и катания, когда еще много снега и светит яркое весеннее солнце. Думаю, что для всех наших гостей, сохранивших туры на курорт, приятным дополнением к поездке будут бесплатные ски-пасс/прогулочный билет (для участников BoogelWoogel) или бесплатный билет на самый популярный аттракцион — родельбан — плюс скидки на еще 14 развлечений курорта (для участников New Star Camp)".

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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