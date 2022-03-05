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Автор Ольга Лазарева

"Роза Хутор" предлагает бронировать отдых через сайты курорта и его отелей

Туризм

В связи с тем, что сервис бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, горный курорт "Роза Хутор" рекомендует своим гостям при планировании отдыха пользоваться непосредственно сайтами курорта и его отелей.

"Роза Хутор" предлагает бронировать отдых через сайты курорта и его отелей

В настоящий момент на территории "Роза Хутор" расположены 19 отелей. Шесть отелей уровня 3-5 звёзд находятся в Роза Долине, на высоте 560 метров над уровнем моря —

  1. Radisson 5*,
  2. Park Inn by Radisson 4*,
  3. Mercure 4*,
  4. Golden Tulip 4*,
  5. Tulip Inn 3*,
  6. Azimut Freestyle 3*.

Функционируют отели и на территории Горной Олимпийской деревни. На высоте 1100 метров над уровнем моря гостям курорта предлагается проживание в отелях формата ski in/ski out —

  • Rosa Ski Inn и Ski Inn SPA,
  • Rider's Lodge,
  • AYS Hotel's,
  • Rosa Village,
  • Отель 28,
  • мини-отель "Приют Панды".

На территории ГОД принимает гостей первый в горах Сочи бальнеологический спа-отель Rosa Springs 4* с собственным бюветом минеральных вод.

Действует также отель Green Flow 4* с уникальной концепцией Well-Being.

Кроме того, на курорте работают апарт-отели и комплекс шале.

Все объекты размещения представлены на сайте курорта www.rosakhutor.com, в онлайн-магазине в shop.rosaski.com/hotels/, а также имеют собственные сайты.

Директор по маркетингу и электронной коммерции курорта "Роза Хутор" Дмитрий Барашков отмечает:

"На курорте "Роза Хутор" основной объём бронирований идет через прямые каналы, то есть сайты курорта и наших отелей. Мы рекомендуем нашим гостям и в дальнейшем при организации отдыха, использовать именно эти ресурсы. Мы не планируем в этой связи никакого роста цен, наоборот, самые интересные предложения будут появляться на сайте курорта. Аэропорт Сочи работает, действует железнодорожное сообщение с регионом. Мы как всегда готовы предложить нашим гостям все возможности для качественного и разнообразного отдыха".

Курорт "Роза Хутор" продолжит сотрудничество с несколькими отечественными агрегаторами интернет-бронирования, однако в приоритете остаётся развитие собственных каналов —

  • сайта rosakhutor.com,
  • сайтов отелей курорта,
  • телемаркетинг.

Курорт инвестирует значительные средства в цифровую инфраструктуру, улучшение работы сайта, мобильного приложения, и в настоящий момент очевидна эффективность данной стратегии.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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