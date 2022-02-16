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Автор Ольга Лазарева

Масштабный флешмоб в поддержку российских олимпийцев пройдет на "Роза Хутор"

Туризм » Регионы » Россия

Фестиваль Роза Хутор Fan Fest, посвященный Олимпийским Играм в Пекине, стартовал 4 февраля. В течение двух недель на курорте проходят разнообразные спортивные, музыкальные и познавательные мероприятия на олимпийскую тематику. Гости "Роза Хутор" могут наблюдать прямые трансляции с полей зимней Олимпиады в Китае на специальном большом экране.

Масштабный флешмоб в поддержку российских олимпийцев пройдет на "Роза Хутор"

17 февраля пройдет одно из самых ярких событий Роза Хутор Fan Fest — масштабный флешмоб в поддержку российских олимпийцев. Это будет грандиозный спуск по горной трассе с пятнадцатиметровыми знаменами — российским и флагом фестиваля. Участие в нем примет и бургомистр курорта "Роза Хутор" известный актер и музыкант Николай Фоменко.

"Я рад принять участие в таком грандиозном марафоне событий и разных активностей, который придумали на "Роза Хутор" в честь Олимпийских игр. Думаю, это отличный способ не только вспомнить вкус славных побед, одержанных на этих склонах, но и показать, что здесь по-прежнему царит энергия настоящего спортивного праздника. Мы верны олимпийским идеалам — дружба, совершенство, уважение — именно этими ценностями и руководствуется курорт, встречая гостей из года в год в любой сезон", — заявил Николай Фоменко.

В рамках фестиваля проходит целый ряд зрелищных мероприятий. Например, гостям курорта предлагают принять участие в необычном хоккейном матче. Игра проходит на высоте более 1000 метров над уровнем моря и не требует не только коньков, но даже ледового поля. В отличие от обычных хоккеистов участники игры используют не коньки, а специальную обувь Sled Dogs — это классические горнолыжные ботинки на стопе которых расположена пластина с заточенными кантами, как на лыжах, позволяющая скользить по снежным склонам. Благодаря легкости и маневренности, такие снежные коньки дают максимум свободы. Гости "Роза Хутор" оценили необычное развлечение — на курорте состоялись уже две игры, третий матч пройдет 19 февраля.

"Игры проходят по всем правилам, их судят настоящие профессионалы из Федерации хоккея России. Игрокам каждой команды вручаются эксклюзивные призы — шайбы с автографами звезд советского хоккея, олимпийских чемпионов Владимира Мышкина и Алексей Касатонова", — рассказывают в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

В рамках фестиваля проходят различные викторины и конкурсы. Например, во время одного из них был слеплен самый большой снеговик — его высота достигла четыре метра. Всего среди участников активностей Роза Хутор Fan Fest уже было разыграно более 450 призов.

Фестиваль Rosa Fun Fest в горах Сочи продлится до 20 февраля.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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Масштабный флешмоб в поддержку российских олимпийцев пройдет на "Роза Хутор"
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