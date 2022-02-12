Российские туроператоры ожидают открытия границ на летний сезон. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, окончательное решение по этому вопросу остаётся за Роспотребнадзором.
На данный момент россияне имеют возможность полететь по 70 направлениям. В РСТ надеются, что к лету количество стран, посещение которых выведут из ограничений увеличится.
В частности, туроператоры рассчитывают на курорты Средиземноморья и Юго-Восточной Азии.
"Помимо Турции, Кипр, Греция и другие страны начнут заявляться. А значит, туда будет направляться больше поток. Юго-Восточная Азия робко, но заявляет о себе. Это Таиланд и Вьетнам", — приводит "Москва 24" слова Барзыкина.
Замглавы РСТ отметил, что турецкое направление уже сейчас восстановилось на 50% допандемийного уровня.
Ранее в Центре им. Гамалеи допустили, что в этом году границы стран будут окрыты полностью вследствие окончания острой фазы пандемии COVID-19.
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