Россияне могут рассчитывать на полное открытие границ — туроператоры

Российские туроператоры ожидают открытия границ на летний сезон. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, окончательное решение по этому вопросу остаётся за Роспотребнадзором.

На данный момент россияне имеют возможность полететь по 70 направлениям. В РСТ надеются, что к лету количество стран, посещение которых выведут из ограничений увеличится.

В частности, туроператоры рассчитывают на курорты Средиземноморья и Юго-Восточной Азии.

"Помимо Турции, Кипр, Греция и другие страны начнут заявляться. А значит, туда будет направляться больше поток. Юго-Восточная Азия робко, но заявляет о себе. Это Таиланд и Вьетнам", — приводит "Москва 24" слова Барзыкина.

Замглавы РСТ отметил, что турецкое направление уже сейчас восстановилось на 50% допандемийного уровня.

Ранее в Центре им. Гамалеи допустили, что в этом году границы стран будут окрыты полностью вследствие окончания острой фазы пандемии COVID-19.