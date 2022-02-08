"Роза Хутор" возглавил рейтинг лучших курортов для зимнего отдыха

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых лучших российских курортов для зимнего отдыха по итогам онлайн-опроса на тему, на каком курорте лучше всего отдыхать и кататься на горных лыжах.
Топ-5 лучших курортов России для зимнего отдыха возглавляют курорты
Горные курорты Сочи и Шерегеша зимой посещают по 1,5 млн туристов, курорты "Архыз" и Белокуриха — по полмиллиона туристов.
В первую десятку лучших зимних курортов страны также вошли курорты
Курорт "Роза Хутор" в горах Сочи получил 25% голосов как лучший курорт для отдыха зимой, "Архыз" в Карачаево-Черкесии — 18%, Шерегеш в Кемеровской области и Белокуриха в Алтайском крае — по 16%, Сорочаны в Московской области — 7%, "Большой Вудъявр" в Мурманской области — 6%, "Абзаково" в Башкортостане — 4%, "Игора" в Ленинградской области — 3%, курорты "Гора Белая" в Свердловской области и "Горный Воздух" в Южно-Сахалинске — по 2%.
Рейтинг лучших российских зимних курортов составлен по результатам опроса более пятидесяти тысяч посетителей портала ТурСтат в феврале этого года.
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