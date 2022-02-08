EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

"Роза Хутор" возглавил рейтинг лучших курортов для зимнего отдыха

Туризм » Регионы » Россия

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых лучших российских курортов для зимнего отдыха по итогам онлайн-опроса на тему, на каком курорте лучше всего отдыхать и кататься на горных лыжах.

"Роза Хутор" возглавил рейтинг лучших курортов для зимнего отдыха

Топ-5 лучших курортов России для зимнего отдыха возглавляют курорты

  1. "Роза Хутор" в горах Сочи,
  2. "Архыз" в Карачаево-Черкесии,
  3. Белокуриха в Алтайском крае,
  4. Шерегеш в Кемеровской области
  5. и Сорочаны в Подмосковье.

Горные курорты Сочи и Шерегеша зимой посещают по 1,5 млн туристов, курорты "Архыз" и Белокуриха — по полмиллиона туристов.

В первую десятку лучших зимних курортов страны также вошли курорты

  • "Большой Вудъявр" (БигВуд) в Мурманской области — 6%,
  • "Абзаково" в Башкортостане — 4%,
  • "Игора" в Ленинградской области — 3%,
  • "Гора Белая" в Свердловской области
  • и "Горный Воздух" в Южно-Сахалинске — по 2%.

Курорт "Роза Хутор" в горах Сочи получил 25% голосов как лучший курорт для отдыха зимой, "Архыз" в Карачаево-Черкесии — 18%, Шерегеш в Кемеровской области и Белокуриха в Алтайском крае — по 16%, Сорочаны в Московской области — 7%, "Большой Вудъявр" в Мурманской области — 6%, "Абзаково" в Башкортостане — 4%, "Игора" в Ленинградской области — 3%, курорты "Гора Белая" в Свердловской области и "Горный Воздух" в Южно-Сахалинске — по 2%.

Рейтинг лучших российских зимних курортов составлен по результатам опроса более пятидесяти тысяч посетителей портала ТурСтат в феврале этого года.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
Новости
В США объяснили, почему НАТО кинет Украину в случае войны: "Спасайтесь сами"
Гинцбург рассказал о будущем COVID-19: "Пойдёт по пути преодоления иммунитета"
В СВР заявили о планах США использовать экстремистов в Сирии против военных РФ
Лукашенко: беспорядки в Казахстане стали тревожным сигналом для РФ и Белоруссии
В ЛНР предупредили о подготовке Киевом "постановочного теракта" в Донбассе
"Роза Хутор" возглавил рейтинг лучших курортов для зимнего отдыха
Боня ответила на нападки Собчак: "Могу стать твоим личным наркологом"
Глыба льда убила дворника в Петербурге
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Невролог назвал аптечные лекарства, которые увеличивают риск инсульта
Последние материалы
Лукашенко: беспорядки в Казахстане стали тревожным сигналом для РФ и Белоруссии
В ЛНР предупредили о подготовке Киевом "постановочного теракта" в Донбассе
"Роза Хутор" возглавил рейтинг лучших курортов для зимнего отдыха
Боня ответила на нападки Собчак: "Могу стать твоим личным наркологом"
Глыба льда убила дворника в Петербурге
Тарасова осадила канадцев, призывающих убрать фигурное катание из ОИ из-за РФ
Невролог назвал аптечные лекарства, которые увеличивают риск инсульта
Врач Лунев: COVID-19 легко "прилипает" к людям с хронической усталостью
Агурбаш со слезами на глазах пожаловалась на подлость Леры Кудрявцевой
La Stampa: США паникуют, ведь Байден провалил план на Украину
Популярное
Мир. Новости мира
На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр вступилась за президента РФ Владимира Путина во время "допроса" о возможной войне.

На Украине неожиданно вступились за Путина во время "допроса" о возможной войне
Врач Шаповаленко рассказала, как отличить "омикрон" от ОРВИ
Здоровье
Врач Шаповаленко рассказала, как отличить "омикрон" от ОРВИ
Бывший СССР
Писатель Исабеков назвал причину следующего восстания в Казахстане
Мир. Новости мира
Генерал ВСУ рассказал, как Киев обманывает военнослужащих
Ирина Шлионская Ойген Фишер: почему нацистский Доктор Зло не понёс наказания Ирина Шлионская Александр Артамонов Америку защищает несуществующая гиперзвуковая ракета: откровения вице-адмирала Александр Артамонов Усам Оздемиров США идут не в ногу со временем и проморгали новый миропорядок Усам Оздемиров
Здоровье
Биолог Баранова объяснила, в чём заключается скрытая опасность "омикрона"
Мир. Новости мира
В КНР объяснили, чем обернётся "игра в тайваньский вопрос" для США
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Мир. Новости мира
Украинский снайпер с радостным нетерпением ждёт войны с РФ: хочу убивать русских
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников