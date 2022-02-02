Снегоходы предложили вписать в правила дорожного движения

Главе правительства России направлен проект закона, который нацелен на развитие снегоходного туризма. Инициатива принадлежит главе комитета по экономической политике Совета Федерации Андрею Кутепову, представляющего заксобрание Петербурга, сообщают "Ведомости".

Документ вносит поправки в ряд нормативных актов, среди которых — правила дорожного движения (ПДД). Обычно снегоходы относятся к гусеничным мототранспортным средствам. Им, согласно инициативе сенатора, предлагается разрешить двигаться по общей проезжей части "с целью ее пересечения либо движения по мосту".

Как считают участники отрасли, популярность снегоходного туризма это предложение не увеличит. Отмечает, что рынок новых снегоходов в России, включая импорт, составил в 2020 году около 15 тысяч штук, в 2021 году — около 18,5 тысяч единиц.

Напомним, россияне смогут частично вернуть деньги за отдых в стране, оплаченный с 18 января по 12 апреля 2022 года. Для этого нужно соблюсти ряд условий. Главное, зарегистрировать карту "Мир" банка-участника в программе лояльности платежной системы. Выбранный тур также нужно оплатить этой картой.

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