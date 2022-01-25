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Автор Ольга Лазарева

Тренировочный лавинно-спасательный полигон на "Роза Хутор" возобновил работу

Туризм » Регионы » Россия

Бесплатная тренировочная площадка действует с 2020 года в рамках социальной инициативы курорта "Роза Хутор" и предназначена для отработки навыков обращения со специальным лавинным снаряжением (бипер, щуп) и понимания порядка поиска и спасения людей в лавине.

Тренировочный лавинно-спасательный полигон на "Роза Хутор" возобновил работу

Полигон представляет собой размещенные под снегом датчики-мишени, управляемые с помощью специального пульта. Тренировку проводят специалисты Противолавинной службы курорта. Во время тренировки необходимо найти цель при помощи бипера, прозондировать ее и откопать. При попадании щупа в мишень срабатывает сенсор движения, установленный под ней, и передает сигнал на пульт. Таким образом, когда одна цель обнаружена, можно искать следующую.

Заместитель генерального директора по эксплуатации "Роза Хутор" Сергей Чернов:

"Мы уделяем огромное внимание обеспечению безопасности на курорте. Но часто это зависит не только от нас, но и от ответственного поведения гостей на горных склонах. Культура катания в нашей стране только складывается, однако, мы наблюдаем, что люди стали серьёзнее подходить как с собственной, так и к безопасности окружающих. Если за первый сезон работы полигон посетили 50 человек, то в прошлом году уже 417. Чтобы безопасно кататься или уметь оказать помощь в экстремальной ситуации, необходимо обладать определенными навыками. Получить их можно только у специалистов, для которых горы — это образ жизни. Поэтому на нашем полигоне тренировки ведут сотрудники Противолавинной службы курорта".

Попасть на тренировочную площадку можно на лыжах или сноуборде, тренировки проводятся только для лиц старше 18 лет. По отдельному согласованию возможно присутствие на тренировках детей с 14 лет вместе с родителями.

Программа создана согласно международным стандартам и подходит как начинающим райдерам, так и опытным. Полигон начал работу в январе 2022 года, занятия проводятся по средам и субботам, с 13 до 15. 00 и включают в себя теоретическую часть и основную — практическую. Таким образом отрабатывается техника индивидуального и командного поиска. Лавинное снаряжение — бипер, лопату и щуп можно получить на полигоне.​

Занятия проводятся бесплатно по предварительной записи через WhatsАpp по номеру +79649485649. Количество участников в группе ограничено.

Тренировочный полигон продолжит свою работу до конца текущего зимнего сезона.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы роза хутор
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