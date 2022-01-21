На горном курорте "Роза Хутор" в Сочи откроется выставка ледяных скульптур

Выставка ледяных скульптур горного курорта "Роза Хутор" будет расположена на Аллее Флагов в Горной Олимпийской деревне.

На выставке будут представлены семь скульптур. Среди них — фигуры обитателей Кавказских гор — медведь и сова, а также символ года — тигр. Не обойдётся и без горнолыжной тематики. В формате ледяного шоу мастера "напишут" фразу "Роза Хутор-2022". Также будет создана ледяная фигура сноубордиста и надпись "105 км трасс", такова протяженность склонов на курорте в этом году, — рассказали организаторы.

На выставке появится и большая фотозона, где можно будет сделать снимки всей семьей. Максимальный размер фигур составит два квадратных метра.

"Для скульптур на "Роза Хутор" мы "вырастили" около 30 ледяных блоков весом по 180-250 килограммов каждый. Они выполнены из специальной, очищенной воды, на производство такого количества льда потребовалось два месяца", — рассказал руководитель сочинской компании по производству ледяных фигур "VARAVIN" Олег Варавин.

Гости ледяной выставки смогут увидеть не только результат работы профессионалов, но и процесс. Создавать скульптуры изо льда на курорте "Роза Хутор" пять мастеров будут в течение трех дней начиная с 21 января.