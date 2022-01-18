"Роза Хутор" открыл две новые трассы на Южном склоне

Гости курорта "Роза Хутор" впервые смогли воспользоваться двумя новыми трассами на самом популярном для катания Южном склоне хребта Аибга.
Синяя трасса для райдеров среднего уровня подготовки получила название "Календула", а красная, для опытных горнолыжников и сноубордистов — "Черника". Их общая протяженность составляет три километра, в итоге на курорте теперь доступно 105 километров трасс (самая большая зона катания в России).
Кроме того, на Южном склоне, на высоте 1950 метров над уровнем моря начал работать новый ленточный подъемник с галереей "Пегас".
Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Чернов:
"Сегодня на нашем курорте есть трассы всех уровней сложности — самые легкие зеленые, синие и красные для тех, кто уверенно стоит на лыжах, черные для профессионалов. Всего их 52, все они сертифицированы специальными организациями. Также открыты два сноупарка. Один — на высоте 1550 метров над уровнем моря, который предназначен как для новичков, так и для опытных райдеров, профессиональный Стешпарк, где фигуры сделаны в грунте с использованием деревьев и естественного ландшафта. Мы очень внимательно следим за пожеланиями гостей и каждый год совершенствуем инфраструктуру".
В преддверии текущего зимнего сезона были также расширены
В районе пересадки канатных дорог "Волчья скала", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс" за счет демонтажа тоннеля образована просторная открытая площадка. Таким образом транспортное соединение между тремя канатными дорогами теперь более комфортное.
Новым трассам и подъемникам курорта часто присваиваются названия растений, произрастающих на территории "Роза Хутор". Это в том числе символизирует бережное отношение к богатому культурному и природному наследию региона, приверженность принципам устойчивого развития, принятого "Роза Хутор" в 2018 году.
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