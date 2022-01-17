"Роза Хутор" вновь признан "Лучшим горнолыжным курортом России"

Курорт получает эту престижную международную награду в девятый раз.

Премия World Ski Awards была учреждена в 2013 году с целью повышения стандартов горнолыжной индустрии. С этого момента лидеров отрасли ежегодно выбирают по итогам независимого голосования экспертов турбизнеаса и посетителей специального сайта.

Лыжный туризм представляет собой жизненно важный сегмент мирового рынка путешествий и туризма. По существующим оценкам, 400 миллионов человек ежегодно отдыхают на более 2500 горнолыжных курортов, которые предоставляют своим гостям более чем 6 миллионов гостиничных мест.

В этом году победителями World Ski Awards стали 26 курортов, по одному в каждой стране (17 — в Европе, 4 — на двух американских континентах, 5 — в Азии и Океании).

Сергей Хворостяный, заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму сказал:

"Мы рассматриваем эту награду как знак качества, свидетельствующий, что курорт постоянно развивается и оперативно отвечает на вызовы современного мира. "Роза Хутор" реализует долгосрочную стратегию развития, совершенствуя объекты инфраструктуры, расширяя спектр услуг и туристических предложений. В этом зимнем сезоне открыты новые горнолыжные трассы, таким образом гостям предлагается самая большая в России зона катания — 105 км. Запущены новые подъемники — теперь их 32. Впервые в нашей стране горный курорт предложил регулярные вертолетные экскурсии и трансфер в аэропорт. Премия World Ski Awards вновь подтверждает лидерские позиции "Роза Хутор" на отечественном и мировом туристическом рынке, которые мы занимаем благодаря успешной имплементации стратегических решений и содержательной поддержке нашего акционера — компании "Интеррос".

Международная премия World Ski Awards — это своеобразная визитная карточка, которая свидетельствует о высоких стандартах сервиса и объектов инфраструктуры.

Сейчас индустрия туризма и отдыха во всем мире переживает сложные времена. На горных курортах продолжают действовать дополнительные меры эпидемиологической безопасности. Однако, несмотря на ограничения, за прошлый год курорт принял около 5 тысяч иностранных гостей, живущих и работающих в России. Участие в конкурсе и высокая оценка премии World Ski Awards также свидетельствует, что несмотря на текущую ситуацию, "Роза Хутор" является неотъемлемой частью международной индустрии горнолыжного туризма.