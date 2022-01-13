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Автор Ольга Лазарева

Всемирный День снега отметят на "Роза Хутор"

Туризм

В честь этого события на курорте проведут бесплатные занятия для детей.

Всемирный День снега отметят на "Роза Хутор"

В этом году праздник пройдет 16 января. Его традицию заложила в 2012 году Международная федерация лыжного спорта (FIS) для повышения интереса к зимним видам спорта и вовлечения молодежи в активный образ жизни. С тех пор его ежегодно отмечают в более чем 40 странах мира. Обычно в День снега проводятся спортивные соревнования, зимние карнавалы, игры в снежки и тп.

"Мы уделяем большое внимание продвижению зимних видов спорта, особенно среди подрастающего поколения, стремимся прививать им с самого начала правильную культуру катания на горных лыжах и сноуборде, безопасного поведения на трассах. В этом сезоне каждую субботу будем проводить детские соревнования "Хуторенок", которые, к слову, пользуются большой популярностью. Празднование Дня снега также служит цели привлечения внимание детей к зимнему отдыху на природе. В программе будут такие активности как снежная битва, соревнования по могулу и проезд трассы с замером скорости", — рассказал директор по маркетингу и электронной коммерции "Роза Хутор" Дмитрий Барашков.

Всемирный День снега на курорте "Роза Хутор" стартует в 10:00 в Горной Олимпийской Деревне. Во время праздника гостей ждут настоящая битва снежками, снежное мини-диско, шоу барабанов, интерактивный спектакль. В 13:30 начнутся семейные соревнования "Мама, папа, я — спортивная семья" — с конкурсами на лучшего снеговика, состязаниями по скоростному спуску на ледянках и командным лыжам. В течение дня маленькие гости курорта в возрасте от 5 до 11 лет смогут встать на лыжи бесплатно, для них пройдут занятия с инструктором. А для тех юных горнолыжников, кто уже покоряет трассы, будут организованы соревнования по могулу на трассе "Ювента". Всех желающих ждет свободное катание по спортивной трассе с замером времени.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы сочи роза хутор краснодарский край
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