Туристический кешбэк в России будет снова действовать с 18 января

Россияне смогут частично вернуть деньги за отдых в стране, оплаченный с 18 января по 12 апреля 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства по туризму.

"Субсидия в виде кешбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные в период с 18 января по 12 апреля 2022 года. При этом вернуться нужно не позднее 30 апреля", — говорится на портале агентства.

Жители России снова смогут получить 20% от стоимости поездок по стране.

Но для этого нужно соблюсти ряд условий. Самое главное — зарегистрировать карту "Мир" банка-участника в программе лояльности платежной системы. Выбранный тур также нужно оплатить этой картой.

Максимальный возврат за одну поездку — 20 тысяч рублей. Но получить деньги можно неограниченное количество раз.

Pravda.Ru писала, что в 2021 году туристический кешбэк сэкономил россиянам более 6,7 миллиарда рублей. Всего программой воспользовались более 1,6 миллиона человек, которые потратили на туры 34 миллиарда рублей.