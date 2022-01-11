Россияне смогут частично вернуть деньги за отдых в стране, оплаченный с 18 января по 12 апреля 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства по туризму.
"Субсидия в виде кешбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные в период с 18 января по 12 апреля 2022 года. При этом вернуться нужно не позднее 30 апреля", — говорится на портале агентства.
Жители России снова смогут получить 20% от стоимости поездок по стране.
Но для этого нужно соблюсти ряд условий. Самое главное — зарегистрировать карту "Мир" банка-участника в программе лояльности платежной системы. Выбранный тур также нужно оплатить этой картой.
Максимальный возврат за одну поездку — 20 тысяч рублей. Но получить деньги можно неограниченное количество раз.
Pravda.Ru писала, что в 2021 году туристический кешбэк сэкономил россиянам более 6,7 миллиарда рублей. Всего программой воспользовались более 1,6 миллиона человек, которые потратили на туры 34 миллиарда рублей.
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