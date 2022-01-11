Стартовал приём заявок на конкурс в сфере туризма "PROбренд"

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" объявляет о начале приема заявок на IV международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2022.

Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран.

Цель конкурса — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются

национальные туристические офисы,

региональные администрации и туристско-информационные центры,

туроператоры и турагентства,

средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы;

рекламные агентства,

музеи и музеи-усадьбы,

рестораны и точки питания,

журналисты, блогеры, фотографы.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяете инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!

Прием заявок продлится до 30 апреля 2022 года.

"Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд".Выдвигают организации и коллективы. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем. "Брендинг территории" (государство, край или область, район, населённый пункт). "Брендинг туристской организации и туристского объекта" (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис; музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений). "Брендинг средств размещения и питания". "Брендированная полиграфия" (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель). "Брендированная сувенирная продукция". "Видеобрендинг" (видеоролик, проморолик, инстаролик). "Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере" (сайт, страница в соцсетях). "Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере" (для СМИ, журналистов, блогеров, фотографов)

Скачать заявку и ознакомиться с Положением можно на сайте.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах Союза в социальных сетях.

ВАЖНО!

Один проект может быть подан только в одну номинацию. Один участник может подать разные проекты в разные номинации. На каждый проект заполняется и оформляется отдельная заявка. Заполненные заявки и дополнительные материалы принимаются на адрес электронной почты union. [email protected] . Событийные проекты, полиграфия, видеоролики и медиапроекты, подаваемые на конкурс, должны быть созданы не ранее 1 января 2019 года.

Конкурс проводится при поддержке Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, ассоциации "Народные художественные промыслы России", Ассоциации Патронатов Индустрии Туризма Молдовы (АПИТ), Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС)

Партнеры конкурса:

"Объединение Гжель",

компания "Автодор-платные дороги",

издательство "Бомбора",

компания "Русский путешественник"

Генеральный информационный партнер — "Комсомольская правда"

Генеральный интернет-партнер — Pravda.Ru

Официальные информационные партнеры — "Известия", "Аргументы и факты"

Информационные партнеры:

туристический портал 100 Дорог,

туристический портал TRIP2RUS.RU,

издательство "Аякс-пресс",

путеводители "Полиглот",

медиадом "Планета отелей",

Журнал "Отель".

Контакты Оргкомитета:

Телефоны: +7 (916) 678-44-72 (Светлана Чичкина), +7 (903) 278-09-30 (Елена Сергеева)

E-mail: [email protected]

Сайт: https://union-esot.com

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