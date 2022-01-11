Стартовал приём заявок на конкурс в сфере туризма "PROбренд"

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" объявляет о начале приема заявок на IV международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2022.
Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран.
Цель конкурса — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.
К участию в конкурсе приглашаются
Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяете инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!
Прием заявок продлится до 30 апреля 2022 года.
Скачать заявку и ознакомиться с Положением можно на сайте.
Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах Союза в социальных сетях.
ВАЖНО!
Конкурс проводится при поддержке Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, ассоциации "Народные художественные промыслы России", Ассоциации Патронатов Индустрии Туризма Молдовы (АПИТ), Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС)
Партнеры конкурса:
Генеральный информационный партнер — "Комсомольская правда"
Генеральный интернет-партнер — Pravda.Ru
Официальные информационные партнеры — "Известия", "Аргументы и факты"
Информационные партнеры:
Контакты Оргкомитета:
Телефоны: +7 (916) 678-44-72 (Светлана Чичкина), +7 (903) 278-09-30 (Елена Сергеева)
E-mail: [email protected]
Сайт: https://union-esot.com
Соцсети:
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