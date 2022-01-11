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Автор Ольга Лазарева

Стартовал приём заявок на конкурс в сфере туризма "PROбренд"

Туризм

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" объявляет о начале приема заявок на IV международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"-2022.

Стартовал приём заявок на конкурс в сфере туризма "PROбренд"

Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран.

Цель конкурса — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются

  • национальные туристические офисы,
  • региональные администрации и туристско-информационные центры,
  • туроператоры и турагентства,
  • средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы;
  • рекламные агентства,
  • музеи и музеи-усадьбы,
  • рестораны и точки питания,
  • журналисты, блогеры, фотографы.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяете инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!

Прием заявок продлится до 30 апреля 2022 года.

  1. "Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд".Выдвигают организации и коллективы. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем.
  2. "Брендинг территории" (государство, край или область, район, населённый пункт).
  3. "Брендинг туристской организации и туристского объекта" (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис; музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений).
  4. "Брендинг средств размещения и питания".
  5. "Брендированная полиграфия" (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель).
  6. "Брендированная сувенирная продукция".
  7. "Видеобрендинг" (видеоролик, проморолик, инстаролик).
  8. "Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере" (сайт, страница в соцсетях).
  9. "Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере" (для СМИ, журналистов, блогеров, фотографов)

Скачать заявку и ознакомиться с Положением можно на сайте.

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ и на страницах Союза в социальных сетях.

ВАЖНО!

  1. Один проект может быть подан только в одну номинацию.
  2. Один участник может подать разные проекты в разные номинации.
  3. На каждый проект заполняется и оформляется отдельная заявка. Заполненные заявки и дополнительные материалы принимаются на адрес электронной почты union. [email protected].
  4. Событийные проекты, полиграфия, видеоролики и медиапроекты, подаваемые на конкурс, должны быть созданы не ранее 1 января 2019 года.

Конкурс проводится при поддержке Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, ассоциации "Народные художественные промыслы России", Ассоциации Патронатов Индустрии Туризма Молдовы (АПИТ), Ассоциации музеев космонавтики" (АМКОС)

Партнеры конкурса:

  • "Объединение Гжель",
  • компания "Автодор-платные дороги",
  • издательство "Бомбора",
  • компания "Русский путешественник"

Генеральный информационный партнер — "Комсомольская правда"

Генеральный интернет-партнер — Pravda.Ru

Официальные информационные партнеры — "Известия", "Аргументы и факты"

Информационные партнеры:

  • туристический портал 100 Дорог,
  • туристический портал TRIP2RUS.RU,
  • издательство "Аякс-пресс",
  • путеводители "Полиглот",
  • медиадом "Планета отелей",
  • Журнал "Отель".

Контакты Оргкомитета:

Телефоны: +7 (916) 678-44-72 (Светлана Чичкина), +7 (903) 278-09-30 (Елена Сергеева)

E-mail: [email protected]

Сайт: https://union-esot.com

Соцсети:

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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