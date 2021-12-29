Звезде "Уральских пельменей" не разрешили покидать Россию из-за долгов

У звезды "Уральских пельменей" Дмитрия Соколова отменилась поездка за границу — комику не разрешили покидать пределы России из-за имеющихся долгов. Об этом пишет URA.RU.

Дмитрий Соколов должен был вылететь из родного Екатеринбурга в Таиланд, но из аэропорта к назначенному рейсу его не выпустили приставы, которые напомнили артисту о долге в 5 тысяч рублей.

"Не выпустили из Кольцово (аэропорт Екатеринбурга) из-за штрафа в пять тысяч, да. Заплатил его прямо в аэропорту, но билеты все равно пропали. Пришлось покупать новые, полетим", — рассказал Соколов.

При этом комик сомневается, что и в этот раз вылет пройдёт благополучно, и никто его снова не задержит перед поездкой в тёплые края. При этом он продемонстрировал, что ему неприятна эта тема.

"Я не хочу комментировать, зачем? Это дела уже независимые ни от кого, точнее, только от одного человека", — отметил Соколов.



Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.