The Blaze и French 79 выступят на "Роза Хутор"

Знаменитый фестиваль спорта и музыки в горах Quiksilver New Star Camp пройдет на курорте с 1 по 10 апреля в 2022 года в формате Mountain Phenomenon.

В музыкальной программе нового концепта New Star Camp гостей ждут 4 фестивальные сцены, десятки разных вечеринок и электронный вайб от французов The Blaze и French 79.

Дебютное выступление The Blaze в России должно было состояться еще на фестивале 2020, который в итоге был отменен. На следующий год концерт французов не состоялся из-за ковидных ограничений. И вот, наконец, гости Quiksilver New Star Camp станут свидетелями долгожданного выступления The Blaze в горах. 2 апреля хедлайнер фестиваля выступит с диджей-сетом на вечеринке открытия, где в прошлом году разрывала танцпол техно-дива Nina Kraviz.

The Blaze

На счету The Blaze многочисленные успешные туры по Европе и США, фурор на фестивалях Coachella, Lollapalooza, Primavera Sound, Reading & Leeds, Roskilde, Parklife, Pitchfork Paris. В своей музыке кузенам Джонатану и Гийому удалось объединить мощный электро-хаус и художественный кинематограф, а их видео на острые социальные темы собирают на YouTube по 70 миллионов просмотров. Музыканты определяют свой жанр как "emotional dance music".

French 79

Французский музыкальный вайб не отпустит гостей и 3 апреля. Электро-поп-проект French 79 из Марселя, находящегося, кстати, на широте Сочи, выступит с диджей-сетом на главной сцене фестиваля в третий день Quiksilver New Star Camp. В творческом арсенале группы — три прогремевших альбома с запоминающимся неймингом Olympic, Angel и Joshua, более 200 концертов по всему миру, дуэт с американкой Сарой Ребеккой и Joshua тур по Европе и Америке 2021-2022. Стиль музыки French 79 характеризуется редким и изысканным сочетанием национального музыкального колорита, отсылок к фильмам юности и музыке с кассет, ироничного самоанализа и тонкой рефлексии.

French 79

Помимо французов гостей фестиваля ждут шоукейсы модных музыкальных комьюнити Basement при поддержке Winline, диско-клуба Raduga, Powerhouse, а также по традиции много сюрпризов от партнеров фестиваля Visa, Casio, Яндекс и других брендов.

Следить за новостями спортивной, музыкальной и культурной программ Quiksilver New Star Camp можно в инстаграм-аккаунте фестиваля и на его официальном сайте newstarcamp. ru, где также можно приобрести туры на фестиваль. В тур входит проживание в отеле, ски-пасс и браслет участника, дающий бесплатный доступ ко всем мероприятиям и локациям фестиваля.

О нас

We Are In Sports — агентство спортивного event-маркетинга, с 2011 года создающее яркие и необычные проекты в сфере экстремального спорта, современного образа жизни и городской культуры. Мы привозим в Россию ивенты мирового уровня, интересное кино, выдающихся спортсменов и деятелей культуры, а также являемся организаторами главного спортивно-музыкального фестиваля России — Quiksilver New Star Camp.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы, спроектированные лучшими мировыми экспертами. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. Начиная с 2013 "Роза Хутор" признается лучшим горнолыжным комплексом России по версии World Ski Awards. В 2021 году курорт вновь стал обладателем награды Travellers' Choice по версии популярного сервиса TripAdvisor, войдя таким образом в число лучших достопримечательностей мира.