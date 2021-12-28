2022 год встретят на "Роза Хутор" фейерверком

На курорте "Роза Хутор" подготовили яркую развлекательную программу на новогодние праздники.
Во время новогодних каникул гости смогут
Учитывая эпидемиологическую обстановку и требования Роспотребнадзора, все мероприятия пройдут на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых мер.
"В праздничный день, 31 декабря, в Роза Долине, на террасе отеля "Рэдиссон" откроется резиденция Деда Мороза. Она будет работать все каникулы вплоть до 6 января с 11:30 до 15:00", — сообщают в пресс-службе курорта "Роза Хутор".
Проводить 2021 год гостям поможет оркестр ТВ Band и аниматоры. Начиная с 20:00 вплоть до 01:00 на площади у Ратуши зажигательные сеты исполнят DJ Rich Rudeboyz и Pasha Bronx. В 20:30 к празднику присоединится уличный театр "Черный квадрат". А после традиционного выступления Президента России Владимира Путина, ровно в полночь, небо над курортом раскрасит праздничный фейерверк.
Дополнит новогоднюю программу курорта прибытие на железнодорожную станцию "Роза Хутор" Сказочного поезда Деда Мороза из Великого Устюга. Он появится на перроне 31 декабря в 20.30 чтобы поздравить гостей курорта с Новым годом. По заранее купленным билетам можно будет посетить и его передвижную резиденцию, cогреться горячим чаем, отправить новогоднюю открытку в любой уголок России и получить подарок. В 03:10 1 января 2022 состав отправится дальше по маршруту, чтобы принести новогоднюю сказку в другие города нашей страны.
Развлекательная программа продлится на курорте до 6 января. Каждый вечер на площади Ратуши будет проходить яркое лазерное шоу.
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