2022 год встретят на "Роза Хутор" фейерверком

На курорте "Роза Хутор" подготовили яркую развлекательную программу на новогодние праздники.

Во время новогодних каникул гости смогут

посетить резиденцию Деда Мороза,

послушать выступления уличного оркестра и музыкальные сеты известных диджеев,

увидеть лазерное шоу и фейерверк.

Учитывая эпидемиологическую обстановку и требования Роспотребнадзора, все мероприятия пройдут на открытом воздухе с соблюдением всех необходимых мер.

"В праздничный день, 31 декабря, в Роза Долине, на террасе отеля "Рэдиссон" откроется резиденция Деда Мороза. Она будет работать все каникулы вплоть до 6 января с 11:30 до 15:00", — сообщают в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

Проводить 2021 год гостям поможет оркестр ТВ Band и аниматоры. Начиная с 20:00 вплоть до 01:00 на площади у Ратуши зажигательные сеты исполнят DJ Rich Rudeboyz и Pasha Bronx. В 20:30 к празднику присоединится уличный театр "Черный квадрат". А после традиционного выступления Президента России Владимира Путина, ровно в полночь, небо над курортом раскрасит праздничный фейерверк.

Дополнит новогоднюю программу курорта прибытие на железнодорожную станцию "Роза Хутор" Сказочного поезда Деда Мороза из Великого Устюга. Он появится на перроне 31 декабря в 20.30 чтобы поздравить гостей курорта с Новым годом. По заранее купленным билетам можно будет посетить и его передвижную резиденцию, cогреться горячим чаем, отправить новогоднюю открытку в любой уголок России и получить подарок. В 03:10 1 января 2022 состав отправится дальше по маршруту, чтобы принести новогоднюю сказку в другие города нашей страны.

Развлекательная программа продлится на курорте до 6 января. Каждый вечер на площади Ратуши будет проходить яркое лазерное шоу.