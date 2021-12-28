Турагенты: путёвки в середине января подешевеют на 30 процентов

Путёвки в южные страны в середине января подешевеют на 30-40 процентов. Так сообщили турагентства "Известиям".

Большая разница будет для россиян, собравшихся отдыхать в Доминикане, Мексике и на Кубе. Также снизятся цены на отдых в Египте и Турции.

Стоимость отдыха будет ниже на горнолыжном курорте в Красной Поляне. Разница может составить до 40%.

Как отметили в "TUI Россия", именно вторая половина января — лучший период для тех, кто хочет максимально сэкономить.

"Есть ошибочное мнение, что февраль — более дешёвый месяц, чем январь. Это не совсем так: по сравнению с новогодними праздниками отдых в феврале действительно дешевле на 10-20%, но дороже, чем во второй половине января", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Причина этого в том, что в Юго-Восточной Азии в феврале празднуют восточный Новый год. Также этот месяц считают лучшим для катания горнолыжники.

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