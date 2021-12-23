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День Роза Хутор отметят 25 декабря

Туризм

Традиционный праздник "День Роза Хутор" пройдет в горах Сочи 25 декабря. Он посвящен открытию сезона катания, который стартовал на курорте 22 декабря.

День Роза Хутор отметят 25 декабря

"День Роза Хутор" начнется с выступления уличного оркестра TD Band около 2х часов дня на нижней базе курорта и в Горной Олимпийской деревне.

"TD Band — это не просто духовой оркестр, это концептуальный и самостоятельный уличный театр. Они являются резидентами проекта Театральный демарш во главе с российской актрисой театра и кино, певицей, а также директором Театра на Таганке — Ириной Апексимовой. После многолетнего опыта игры в самых разных стилях — классическая музыка, диксиленд, джаз, поп, рок, фанк, техно, хип-хоп, ска и другое, музыканты работают над аранжировками и записью своих собственных композиций", — рассказали организаторы.

Начиная с 16:00 на площади у Ратуши гостей ждет фестиваль глинтвейна, его тематикой будет происхождение, традиции и истоки популярности главного зимнего напитка. Все желающие смогут не только попробовать 6 авторских сортов глинтвейна, включая безалкогольный, но и познакомиться с многочисленными способами его приготовления, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах. Фестиваль глинтвейна продлится на "Роза Хутор" до 29 декабря. В мероприятии примут участие фермеры новой волны из Анапского винодельческого региона.

Выступления TD Band продолжатся после 19:00 на нижней площадке комплекса, где к коллективу присоединятся аниматоры. С 19:00 на сцене у Ратуши можно будет услышать dj-сеты от одного из ярких представителей петербургского диджеинга, вице-чемпиона международных баттлов, пропагандирующего игру на вертушках в стиле Turntablism Pasha Bronx. Компанию ему составит DJ Rich Rudeboyz — участник фестивалей Казантип XX, G-SHOCK SCRATCH BATTLE и др. Декорациями к музыке станет лазерное шоу на здании Ратуши, оно будет идти с 19:00 до 22:00. Завершится "День Роза Хутор" в 22:00 праздничным фейерверком.

Учитывая эпидемиологическую обстановку и требования Роспотребнадзора все мероприятия пройдут на открытом воздухе с соблюдением необходимых мер безопасности.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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