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Открытие зимнего сезона на "Розе Хутор" перенесли на 25 декабря

Туризм

В связи с тем, что в горных районах Сочи по-прежнему стоит тёплая погода, курорт "Роза Хутор" принял решение перенести дату начала зимнего сезона.

Открытие зимнего сезона на "Розе Хутор" перенесли на 25 декабря

Как пояснили в пресс-службе:

"Мы анонсировали старт сезона 17 декабря, но сейчас уже понятно, что катание откроем немного позже — как только позволят погодные условия, предположительно — 25 декабря. Уже заготовлено достаточно искусственного снега, и это хорошая основа для горнолыжных трасс. Кроме того, в выходные по прогнозу ожидаются многоснежные снегопады, после которых ситуация с достаточностью снега стабилизируется. Поэтому есть вероятность начать тестовые катания даже раньше — уже в середине следующей недели. Так что ждём похолодания и ещё снега".

Ожидается, что на старте сезона будут открыты трассы на Южном склоне и выкаты к Роза стадион — на Северном склоне, вплоть до Горной Олимпийской деревни. В целом в этом зимнем сезоне на "Розе Хутор" будет доступна самая большая зона катания в России — 105 км. трасс. Будут открыты две новые трассы: "Календула" и "Черника". Кроме того, на курорте запущены два новых подъёмника ленточного типа. Один из них, "Велес", расположен на Южном склоне на высоте 1950 метров над уровнем моря. Другой подъемник — "Пегас" — на Финишной зоне (здесь впервые организован учебный склон, предназначенный для занятий с детьми). Таким образом общее количество подъёмников достигнет 32.

Курорт всегда открыт для отдыха и горных прогулок. Сейчас гости могут подняться на трёх гондольных подъёмниках на Роза Пик — впечатляющую смотровую площадку на высоте 2320 метров, где также работают популярные аттракционы: высокогорные качели и подвесные мосты. В Роза Долине и в Горной Олимпийской деревне гостям доступны такие развлечения, как: родельбан, открытые бассейны и спа-комплексы. Открыты для посещения Ледовый каток, Хаски-хутор, Шишин двор, Музей Археологии, этнопарк "Моя Россия" и другие достопримечательности курорта.

Для подъёма на Роза Пик гостям требуется прогулочный билет "Путь к вершинам + Моя Россия", который сейчас можно купить в кассах курорта или в онлайн-магазине со скидкой.

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Автор: Ольга Лазарева
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