С 25 декабря Вертолетный центр "Роза Хутор" и Международный Аэропорт Сочи (управляющая компания "Аэродинамика") предложат гостям курорта новую уникальную услугу — трансфер по маршруту Международный аэропорт Сочи — курорт "Роза Хутор" — Международный аэропорт Сочи.
Пассажиры, гости курорта "Роза Хутор", прибыв регулярным рейсом в аэропорт г. Сочи, после ускоренной процедуры регистрации и досмотра через выделенную линию "Fast Track" доставляются к вертолёту. Время в полёте до горного кластера составляет около 15 минут. По прибытию на курорт, от вертолётной площадки "Розы Хутор" в Горной Олимпийской деревне, гостям предоставляется трансфер до гостиницы на автомобиле бизнес-класса. Аналогичным образом выглядит услуга по вертолётному трансферу из "Роза Хутор" до Международного аэропорта Сочи.
Курорт также предлагает своим гостям специальную услугу "VIP-гость Розы Хутор", согласно которому прилет/встреча пассажира у самолёта с последующим вылетом на вертолёте или в обратном направлении будет осуществляться через ВИП терминал аэропорта. Обслуживать пассажиров будут три новых вип-шаттла марки Мерседес. VIP-шаттл — это персональный автомобиль, который встретит пассажира у борта самолёта, доставит его в VIP-терминал и тем самым позволит сэкономить время.
При выборе любого из предложенных вариантов вертолётного трансфера пассажиры будут обслужены с применением премиальных продуктов аэропорта Сочи.
Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный:
"Внедрение услуги вертолетного трансфера позволит нашим гостям с первых минут пребывания в Сочи получить незабываемые эмоции — подняться с друзьями выше облаков и полюбоваться панорамой "Розы Хутор" с высоты птичьего полёта. Я благодарен коллегам из Международного аэропорта Сочи и компании "Аэродинамика" за кропотливую совместную работу по созданию такой возможности. Мы надеемся, что эта услуга будет востребована".
Новый маршрут дополнит уже традиционные и прекрасно зарекомендовавшие себя воздушные экскурсии. Сегодня вертолётный центр предлагает ещё два полета.
Кроме того, вертолётный центр "Роза Хутор" может предложить гостям перелёты между курортом и пунктами Краснодарского края, Республик Адыгея и Кабардино-Балкарии. Гостям предоставляет возможность заранее составить свой индивидуальный маршрут.
Для воздушных путешествий на "Розу Хутор" используется новый вертолёт AS350 В3 от Eurocopter Group. Он вмещает до пяти пассажиров и давно себя зарекомендовал в качестве идеальной модели для пилотирования в горах. Индустриальный партнёр курорта имеет свидетельство эксплуатанта, позволяющее выполнять коммерческие пассажирские перевозки, что отвечает стратегическому приоритету "Розы Хутор" — обеспечение безопасного и комфортного отдыха гостей.
"Вертолётный трансфер — это новый премиальный продукт нашего аэропорта. Данная услуга позволит пассажиру добраться непосредственно до места назначения, осуществив пересадку с самолета на вертолёт, не выходя из аэропорта. С учётом стремительного развития туристической инфраструктуры курортов Сочи и всего побережья Чёрного моря, а также увеличивающегося туристического потока не только из российских, но и зарубежных городов, в ближайшие годы мы хотим возродить историю с вертолётными перевозками в наших аэропортах, сделать их доступными для пассажиров и предложить рынку новый продукт, который сделает пребывание на курорте удобнее и комфортнее", — подчеркнул важность новой услуги директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов.
Вся информация об услуге "Вертолётный трансфер" по маршруту Международный Аэропорт Сочи — курорт Роза Хутор — Международный Аэропорт Сочи" и бронирование полётов на сайте курорта "Роза Хутор".
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