EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киев призвали "выровнять цены на рынке газа", иначе "у народа лопнет терпение"
Политолог Асафов запустил проект, посвящённый предстоящим муниципальным выборам
Эксперт предупредила о развитии "цифрового слабоумия" из-за гаджетов
Депутат Ананских оценил слова главы МИД ФРГ о несоответствии СП-2 нормам ЕС
Голикова: в России подготовили план по борьбе с омикрон-штаммом
Ученик православной гимназии в Серпухове рассказал о взрыве около неё
Публицист Озимко рассказал, как Лукашенко может избежать новых протестов
Как изменятся цены на жильё в 2022 году, рассказали риэлторы
УЕФА проведёт жеребьёвку Лиги чемпионов заново из-за ошибки Аршавина

Курорт "Роза Хутор" и аэропорт Сочи организуют вертолётный трансфер

Туризм

С 25 декабря Вертолетный центр "Роза Хутор" и Международный Аэропорт Сочи (управляющая компания "Аэродинамика") предложат гостям курорта новую уникальную услугу — трансфер по маршруту Международный аэропорт Сочи — курорт "Роза Хутор" — Международный аэропорт Сочи.

Курорт "Роза Хутор" и аэропорт Сочи организуют вертолётный трансфер

Пассажиры, гости курорта "Роза Хутор", прибыв регулярным рейсом в аэропорт г. Сочи, после ускоренной процедуры регистрации и досмотра через выделенную линию "Fast Track" доставляются к вертолёту. Время в полёте до горного кластера составляет около 15 минут. По прибытию на курорт, от вертолётной площадки "Розы Хутор" в Горной Олимпийской деревне, гостям предоставляется трансфер до гостиницы на автомобиле бизнес-класса. Аналогичным образом выглядит услуга по вертолётному трансферу из "Роза Хутор" до Международного аэропорта Сочи.

Курорт также предлагает своим гостям специальную услугу "VIP-гость Розы Хутор", согласно которому прилет/встреча пассажира у самолёта с последующим вылетом на вертолёте или в обратном направлении будет осуществляться через ВИП терминал аэропорта. Обслуживать пассажиров будут три новых вип-шаттла марки Мерседес. VIP-шаттл — это персональный автомобиль, который встретит пассажира у борта самолёта, доставит его в VIP-терминал и тем самым позволит сэкономить время.

При выборе любого из предложенных вариантов вертолётного трансфера пассажиры будут обслужены с применением премиальных продуктов аэропорта Сочи.

Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный:

"Внедрение услуги вертолетного трансфера позволит нашим гостям с первых минут пребывания в Сочи получить незабываемые эмоции — подняться с друзьями выше облаков и полюбоваться панорамой "Розы Хутор" с высоты птичьего полёта. Я благодарен коллегам из Международного аэропорта Сочи и компании "Аэродинамика" за кропотливую совместную работу по созданию такой возможности. Мы надеемся, что эта услуга будет востребована".

Новый маршрут дополнит уже традиционные и прекрасно зарекомендовавшие себя воздушные экскурсии. Сегодня вертолётный центр предлагает ещё два полета.

  • Первый — "Панорамный", который предполагает 20-минутный пролёт над площадками олимпийских объектов, а также обзор сразу нескольких горных локаций: Красная скала, одна из вершин массива Аибга (2450 метров), гора Агепста (3256 метров), Каменный столб (2509 метров) и хребет Турьи горы.
  • Второй — "Обзорный", включает в себя не только все эти горные и олимпийские пейзажи, но и пролёт до Чёрного моря через старую краснополянскую дорогу (по пути получится увидеть Skypark AJ Hacket Sochi и территорию форелевого хозяйства). Продолжительность этого полёта составляет уже 40 минут.

Кроме того, вертолётный центр "Роза Хутор" может предложить гостям перелёты между курортом и пунктами Краснодарского края, Республик Адыгея и Кабардино-Балкарии. Гостям предоставляет возможность заранее составить свой индивидуальный маршрут.

Для воздушных путешествий на "Розу Хутор" используется новый вертолёт AS350 В3 от Eurocopter Group. Он вмещает до пяти пассажиров и давно себя зарекомендовал в качестве идеальной модели для пилотирования в горах. Индустриальный партнёр курорта имеет свидетельство эксплуатанта, позволяющее выполнять коммерческие пассажирские перевозки, что отвечает стратегическому приоритету "Розы Хутор" — обеспечение безопасного и комфортного отдыха гостей.

"Вертолётный трансфер — это новый премиальный продукт нашего аэропорта. Данная услуга позволит пассажиру добраться непосредственно до места назначения, осуществив пересадку с самолета на вертолёт, не выходя из аэропорта. С учётом стремительного развития туристической инфраструктуры курортов Сочи и всего побережья Чёрного моря, а также увеличивающегося туристического потока не только из российских, но и зарубежных городов, в ближайшие годы мы хотим возродить историю с вертолётными перевозками в наших аэропортах, сделать их доступными для пассажиров и предложить рынку новый продукт, который сделает пребывание на курорте удобнее и комфортнее", — подчеркнул важность новой услуги директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов.

Вся информация об услуге "Вертолётный трансфер" по маршруту Международный Аэропорт Сочи — курорт Роза Хутор — Международный Аэропорт Сочи" и бронирование полётов на сайте курорта "Роза Хутор".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Эксперт предупредила о развитии "цифрового слабоумия" из-за гаджетов
Депутат Ананских оценил слова главы МИД ФРГ о несоответствии СП-2 нормам ЕС
Курорт "Роза Хутор" и аэропорт Сочи организуют вертолётный трансфер
Голикова: в России подготовили план по борьбе с омикрон-штаммом
Ученик православной гимназии в Серпухове рассказал о взрыве около неё
Виктор Баранец раскрыл "военный ответ США и НАТО от РФ"
Публицист Озимко рассказал, как Лукашенко может избежать новых протестов
QR-коды не введут: можно ли начинать радоваться?
Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век
Как изменятся цены на жильё в 2022 году, рассказали риэлторы
Популярное
Здоровье
Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"

Доктор Александр Мясников рассказал, какие проблемы могут возникнуть у вакцинированных людей.

Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Здоровье
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Политика. Новости и аналитика
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Новости Молдовы
И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию
Усам Оздемиров Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век Усам Оздемиров Александр Артамонов Судебное разрешение Карабахского конфликта: ООН вынесла вердикт Александр Артамонов Ирина Шлионская Люди могут терять память по непонятным причинам Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации против COVID-19
Мир. Новости мира
Блинкен назвал "Северный поток-2" рычагом давления на Россию
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
Политика. Новости и аналитика
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников