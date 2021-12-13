Курорт "Роза Хутор" и аэропорт Сочи организуют вертолётный трансфер

С 25 декабря Вертолетный центр "Роза Хутор" и Международный Аэропорт Сочи (управляющая компания "Аэродинамика") предложат гостям курорта новую уникальную услугу — трансфер по маршруту Международный аэропорт Сочи — курорт "Роза Хутор" — Международный аэропорт Сочи.

Пассажиры, гости курорта "Роза Хутор", прибыв регулярным рейсом в аэропорт г. Сочи, после ускоренной процедуры регистрации и досмотра через выделенную линию "Fast Track" доставляются к вертолёту. Время в полёте до горного кластера составляет около 15 минут. По прибытию на курорт, от вертолётной площадки "Розы Хутор" в Горной Олимпийской деревне, гостям предоставляется трансфер до гостиницы на автомобиле бизнес-класса. Аналогичным образом выглядит услуга по вертолётному трансферу из "Роза Хутор" до Международного аэропорта Сочи.

Курорт также предлагает своим гостям специальную услугу "VIP-гость Розы Хутор", согласно которому прилет/встреча пассажира у самолёта с последующим вылетом на вертолёте или в обратном направлении будет осуществляться через ВИП терминал аэропорта. Обслуживать пассажиров будут три новых вип-шаттла марки Мерседес. VIP-шаттл — это персональный автомобиль, который встретит пассажира у борта самолёта, доставит его в VIP-терминал и тем самым позволит сэкономить время.

При выборе любого из предложенных вариантов вертолётного трансфера пассажиры будут обслужены с применением премиальных продуктов аэропорта Сочи.

Как отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Хворостяный:

"Внедрение услуги вертолетного трансфера позволит нашим гостям с первых минут пребывания в Сочи получить незабываемые эмоции — подняться с друзьями выше облаков и полюбоваться панорамой "Розы Хутор" с высоты птичьего полёта. Я благодарен коллегам из Международного аэропорта Сочи и компании "Аэродинамика" за кропотливую совместную работу по созданию такой возможности. Мы надеемся, что эта услуга будет востребована".

Новый маршрут дополнит уже традиционные и прекрасно зарекомендовавшие себя воздушные экскурсии. Сегодня вертолётный центр предлагает ещё два полета.

Первый — "Панорамный" , который предполагает 20-минутный пролёт над площадками олимпийских объектов, а также обзор сразу нескольких горных локаций: Красная скала, одна из вершин массива Аибга (2450 метров), гора Агепста (3256 метров), Каменный столб (2509 метров) и хребет Турьи горы.

, который предполагает 20-минутный пролёт над площадками олимпийских объектов, а также обзор сразу нескольких горных локаций: Красная скала, одна из вершин массива Аибга (2450 метров), гора Агепста (3256 метров), Каменный столб (2509 метров) и хребет Турьи горы. Второй — "Обзорный", включает в себя не только все эти горные и олимпийские пейзажи, но и пролёт до Чёрного моря через старую краснополянскую дорогу (по пути получится увидеть Skypark AJ Hacket Sochi и территорию форелевого хозяйства). Продолжительность этого полёта составляет уже 40 минут.

Кроме того, вертолётный центр "Роза Хутор" может предложить гостям перелёты между курортом и пунктами Краснодарского края, Республик Адыгея и Кабардино-Балкарии. Гостям предоставляет возможность заранее составить свой индивидуальный маршрут.

Для воздушных путешествий на "Розу Хутор" используется новый вертолёт AS350 В3 от Eurocopter Group. Он вмещает до пяти пассажиров и давно себя зарекомендовал в качестве идеальной модели для пилотирования в горах. Индустриальный партнёр курорта имеет свидетельство эксплуатанта, позволяющее выполнять коммерческие пассажирские перевозки, что отвечает стратегическому приоритету "Розы Хутор" — обеспечение безопасного и комфортного отдыха гостей.

"Вертолётный трансфер — это новый премиальный продукт нашего аэропорта. Данная услуга позволит пассажиру добраться непосредственно до места назначения, осуществив пересадку с самолета на вертолёт, не выходя из аэропорта. С учётом стремительного развития туристической инфраструктуры курортов Сочи и всего побережья Чёрного моря, а также увеличивающегося туристического потока не только из российских, но и зарубежных городов, в ближайшие годы мы хотим возродить историю с вертолётными перевозками в наших аэропортах, сделать их доступными для пассажиров и предложить рынку новый продукт, который сделает пребывание на курорте удобнее и комфортнее", — подчеркнул важность новой услуги директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов.

Вся информация об услуге "Вертолётный трансфер" по маршруту Международный Аэропорт Сочи — курорт Роза Хутор — Международный Аэропорт Сочи" и бронирование полётов на сайте курорта "Роза Хутор".