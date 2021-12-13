Кешбэк за поездки россиянам будут возвращать до апреля 2022 года

Ростуризм продолжит платить россиянам деньги за путешествия. Речь идёт о кешбэке за покупки туров в период с 18 января по 12 апреля.

Как сообщается на сайте Федерального агентства по туризму, отправиться в поездку можно будет с первого дня продаж и до 30 апреля включительно.

"Правительство РФ продолжает реализовывать программу доступных путешествий по России, и на следующий год в рамках Национального проекта по туризму на эти цели заложено 5 млрд рублей. 18 января 2022 года будет запущен пятый этап продаж, который продлится до 12 апреля", — говорится в сообщении.

Туристы получат 20% от стоимости путёвки или проживания от двух ночей при оплате картой "Мир". С одной карты можно платить неограниченное количество раз. Максимальная сумма кешбэка — 20 тысяч рублей. По правилам программы, поехать можно в любой регион России до 30 апреля.

"В это время ещё продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха, весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, и, конечно, это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха", — сказано на портале ведомства.

Также россияне могут приобрести путёвку на период до 1 июня, главное купить её до 12 апреля.

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