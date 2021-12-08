EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собянин распорядился оказать полную поддержку пострадавшим в МФЦ "Рязанский"
ВОЗ: "омикрон" может стать доминантным штаммом COVID-19 в Европе в январе
Госдума приняла законопроект о расширении полномочий полиции
Малышева посоветовала спать без нижнего белья
Команда Градского из шоу "Голос" исполнила песню в память о маэстро
Между Россией и Германией остаются сложные отношение, заявил посол ФРГ
Олаф Шольц стал новым канцлером Германии
Вирусолог Зверев объяснил, что его настораживает в вакцинах против COVID-19
Сколько стоили выборы в Госдуму, сообщили в ЦИК

На курорте "Роза Хутор" расширили горнолыжную инфраструктуру

Туризм

Для любителей горных лыж и сноуборда в предстоящем зимнем сезоне на "Розе Хутор" будет доступна самая большая в стране зона катания.

На курорте "Роза Хутор" расширили горнолыжную инфраструктуру

"Новинкой предстоящего сезона станут две новые трассы, расположенные на Южном склоне. Это синяя трасса для среднего уровня катания "Календула" и красная для уверенных райдеров — "Черника". Их общая протяженность составит три километра, а это означает, что теперь на курорте будет доступно 105 км трасс", — отметил заместитель генерального директора по эксплуатации курорта "Роза Хутор" Сергей Чернов.

Кроме того, на "Розе Хутор" появятся два новых подъёмника — их общее количество достигнет 32. Они будут ленточного типа. Один из них, получивший название "Велес", протяженностью 156 метров, расположен на Южном склоне на высоте 1950 метров над уровнем моря. Другой подъёмник — "Пегас" — появился на Финишной зоне. Здесь впервые организован учебный склон, предназначенный для занятий с детьми. Он пологий, поэтому идеально подходит для начинающих горнолыжников и сноубордистов. Подъёмник "Велес" оснащен специальной галереей, которая защищает от снега и ветра.

В преддверии зимнего сезона 2021/22 проведена работа по совершенствованию некоторых трасс. Были расширены трасса "Явор" от верхней станции подъёмника "Тундра" до нижней станции канатки "Крокус", трасса "Горизонт" на отметке 1650 метров над уровнем моря, трасса "Тритон" выше 1900 метров над уровнем моря. В районе пересадки канатных дорог "Волчья скала", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс" за счёт демонтажа тоннеля образована просторная открытая площадка. Таким образом транспортное соединение между тремя канатными дорогами теперь будет более комфортным.

"Расширяя существующие трассы мы делаем их более доступными для людей разного уровня катания, тем самым разгружая самые популярные места, обеспечивая комфортное и безопасное катание для наших гостей", — подчеркнул Сергей Чернов.

Старт зимнего сезона на "Розе Хутор" намечен на 17 декабря, однако, точная дата открытия будет зависеть от погодных условий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Между Россией и Германией остаются сложные отношение, заявил посол ФРГ
Олаф Шольц стал новым канцлером Германии
Вирусолог Зверев объяснил, что его настораживает в вакцинах против COVID-19
Сколько стоили выборы в Госдуму, сообщили в ЦИК
Борьбе с "короной" мешает наследие СССР и 90-х?
Малышева рассказала, по какому сценарию эволюционирует COVID-19
Админа признанных в Белоруссии экстремистскими телеграм-каналов задержали в РФ
Эксперт предостерёг россиян от "мёртвых" банковских карт
Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в России
Итоги саммита Путина и Байдена: что ждали и что вышло
Популярное
Мир. Новости мира
Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов

Пандемия среди людей заканчивается, коронавирус может найти нового "хозяина", заявил иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Пандемия среди людей заканчивается, заявил иммунолог Жемчугов
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Мир. Новости мира
Дипломат: после переговоров Путина и Байдена Донбасс повторит судьбу Карабаха
Общество
Подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации
Происшествия
Дело об изнасиловании и попытке убийства девушки завели в Москве
Ирина Шлионская Как избавиться от пищевой зависимости? Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Советский герб: диверсия государственного значения Дмитрий Соколов Любовь Степушова Китай отомстит США созданием "китайской калифорнийской республики" Любовь Степушова
Происшествия
Mash: глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой
Здоровье
Вирусолог Чумаков: "омикрон" — живая вакцина от COVID-19
В Польше рассказали, сколько ещё мигрантов остаётся на территории Белоруссии
Политика. Новости и аналитика
В Польше рассказали, сколько ещё мигрантов остаётся на территории Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников