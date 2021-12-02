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"Роза Хутор" присоединился к программе безопасных путешествий Safe Travels

Туризм

Программа Safe Travels — первая глобальная инициатива в сфере безопасности путешествий, запущенная Всемирным советом по путешествию и туризму World Travel & Tourism Council, для борьбы с Covid-19.

"Роза Хутор" присоединился к программе безопасных путешествий Safe Travels

Её целью является внедрение и соблюдение стандартов безопасности для путешественников. Необходимые протоколы, включающие в себя операционную готовность персонала, обеспечение безопасных условий работы сотрудников и отдыха гостей путём соответствия санитарным требованиям, повышение уровня прозрачности в коммуникациях и др., были разработаны на основе опыта и руководящих принципов Глобальной ассоциации объектов туристической индустрии (IAAPA). Таким образом в отрасли стремятся поддержать безопасное, разумное и ответственное возобновление деятельности туристических объектов по всему миру.

"Главный приоритет курорта — это безопасность каждого гостя, поэтому мы неукоснительно следуем всем требованиям и рекомендациям, направленным на борьбу с новой короновирусной инфекцией. Мы посчитали важным присоединиться к международной программе Safe Travels и надеемся, что туристическая отрасль сможет постепенно преодолеть кризис, связанный с пандемией", — отметили в пресс службе курорта "Роза Хутор".

Курорт "Роза Хутор" соблюдает все требования региональных властей и Роспотребнадзора по профилактике COVID-19. Действуют правила по заселению в отели курорта, принятые в Краснодарском крае, проводится термометрия, регулярное оповещение гостей о необходимости социального дистанцирования и соблюдения масочного режима. Специальными средствами обрабатываются помещения, кассы, установлены санитайзеры, проводится обработка кабин подъёмников дезинфицирующим раствором каждые два часа, также один раз в сутки — полная обработка кабин.

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Автор: Ольга Лазарева
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