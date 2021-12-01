На "Роза Хутор" начали делать снег

Сегодня утром на курорте провели первый запуск системы искусственного оснежения в преддверии нового зимнего сезона.

В горах Сочи установились отрицательные температуры, что позволило на отметке 1600 метров над уровнем моря и выше запустить 20 снегогенераторов. За период с 7:00 до 11:00 на склоны было произведено 1300 м3 снега. Это обеспечит дополнительное оснежение склонов, тем более по данным противолавинной службы "Розы Хутор" температурный режим сейчас стабильный и не ожидается его повышения. Таким образом в ближайшее время прогноз погоды благоволит к продолжению заготовки снега. Как отметил заместитель генерального директора по эксплуатации курорта "Роза Хутор" Сергей Чернов:

"Мы стараемся использовать все возможности для формирования снежного покрова, сейчас продолжается производство снега на отметках 1900 — 1600 м. Официальный старт зимнего сезона намечен на 17 декабря, но, если позволят погодные условия, мы будем готовы открыть часть трасс для тестового катания и раньше. Так что мы ждём нужных температур, снега и, конечно, наших гостей".

Система искусственного оснежения трасс на курорте "Роза Хутор" считается крупнейшей в Европе. Она включает в себя два искусственных озера, 404 снегогенератора, в том числе 382 стационарных и 22 мобильных пушки. Система позволяет оснежить более 100 гектар площади и обеспечивает продолжительность сезона катания до 140 дней в году. Напомним, что она начинает свою работу при температуре -1,5С°.

Искусственный снег имеет более плотную, чем натуральный текстуру, благодаря которой не тает и позволяет сохранять горные склоны в отличном состоянии. В этом году курорт "Роза Хутор" откроет самую большую зону катания в России — 105 км горных трасс.