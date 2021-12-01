EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Число участников СOVID-заседаний регионов с Мурашко ограничили из-за утечек
В США признали, что AUKUS направлен против Китая
Большая пресс-конференция президента Путина пройдёт 23 декабря
Брухунова сняла на видео шалости сына от Петросяна
В Иркутске после взрыва в лифте завели дело о попытке убийства
Почему Зеленский говорит то на русском, то на украинском, объяснила Фарион
Закон о двойном гражданстве на Украине не коснётся россиян
"Омикрон" нашли у мужчины, посетившего концерт с двумя тысячами зрителей в Дании
Гарик Харламов высказался о скандальном выступлении Билана

На "Роза Хутор" начали делать снег

Туризм

Сегодня утром на курорте провели первый запуск системы искусственного оснежения в преддверии нового зимнего сезона.

На "Роза Хутор" начали делать снег

В горах Сочи установились отрицательные температуры, что позволило на отметке 1600 метров над уровнем моря и выше запустить 20 снегогенераторов. За период с 7:00 до 11:00 на склоны было произведено 1300 м3 снега. Это обеспечит дополнительное оснежение склонов, тем более по данным противолавинной службы "Розы Хутор" температурный режим сейчас стабильный и не ожидается его повышения. Таким образом в ближайшее время прогноз погоды благоволит к продолжению заготовки снега. Как отметил заместитель генерального директора по эксплуатации курорта "Роза Хутор" Сергей Чернов:

"Мы стараемся использовать все возможности для формирования снежного покрова, сейчас продолжается производство снега на отметках 1900 — 1600 м. Официальный старт зимнего сезона намечен на 17 декабря, но, если позволят погодные условия, мы будем готовы открыть часть трасс для тестового катания и раньше. Так что мы ждём нужных температур, снега и, конечно, наших гостей".

Система искусственного оснежения трасс на курорте "Роза Хутор" считается крупнейшей в Европе. Она включает в себя два искусственных озера, 404 снегогенератора, в том числе 382 стационарных и 22 мобильных пушки. Система позволяет оснежить более 100 гектар площади и обеспечивает продолжительность сезона катания до 140 дней в году. Напомним, что она начинает свою работу при температуре -1,5С°.

Искусственный снег имеет более плотную, чем натуральный текстуру, благодаря которой не тает и позволяет сохранять горные склоны в отличном состоянии. В этом году курорт "Роза Хутор" откроет самую большую зону катания в России — 105 км горных трасс.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Закон о двойном гражданстве на Украине не коснётся россиян
"Омикрон" нашли у мужчины, посетившего концерт с двумя тысячами зрителей в Дании
Гарик Харламов высказался о скандальном выступлении Билана
Cпрос на авиабилеты вернулся к допандемийному уровню
Новая волна COVID-19 накроет Россию в начале 2022 года, заявил иммунолог
Матвиенко пошутила о причине отсутствия беженцев в России
МИД: Лукашенко де-факто и де-юре признал Крым российским
Поклонники Градского винят Первый канал в смерти музыканта: "Загнали его"
Зеленский заявил, что главная цель и философия Украины — возвращение Крыма
У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии
Популярное
Мир. Новости мира
Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич

Газпрому нужно прекратить поставки газа, чтобы пресечь обвинения Еврокомиссии о причастности России к резкому росту цен на природное топливо, заявил Межевич,

Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Здоровье
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Эврика! - Наука
Немецкий эпидемиолог опроверг теорию о ”пандемии непривитых”
Здоровье
Малышева об антикоагулянтах: "Жидкая кровь не всегда благо"
Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров Любовь Степушова Как производители вакцин готовятся к штамму "омикрон" Любовь Степушова Анжела Якубовская Нина Русланова: "Всё зависит от человека, от обстоятельств, и от Бога" Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России
Шоу-бизнес
Друг Градского рассказал, что музыкант предчувствовал смерть: "Жить он не хотел"
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Мир. Новости мира
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников