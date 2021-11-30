В Ростуризме рассказали, какой отдых выбирают россияне в зимние праздники

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о том, как жители России планируют провести зимние праздники.

"Сейчас активно идут бронирования на Новый год. Традиционно наибольшей популярностью пользуется горнолыжный отдых. По прогнозам регионов, российские горнолыжные курорты будут загружены почти на 100 процентов", — цитирует Догузову "Интерфакс"

Также она добавила, что средняя загрузка отелей составит порядка 70-80 процентов. При этом самые популярные курорты у россиян — Красная Поляна, Архыз, Домбай и Приэльбрусье.

Ранее глава министерства развития Дальнего Востока Алексей Чекунков рассказал, что под Владивостоком начнётся строительство нового города-курорта "Спутник". Власти уверяют, что он станет достойной альтернативой давно знакомым и любимым туристами черноморским и крымским курортам.

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