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Названы победители Национальной гостиничной премии

Туризм

27 ноября в Москве в Президент-Отеле состоялась Торжественная церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии 2021. Награды получили лучшие отели России, которые соревновались в 36 номинациях.

Названы победители Национальной гостиничной премии

В Премии нынешнего года приняли участие 163 номинанта из более чем 50 городов и населённых пунктов страны. В номинации "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса" за первые места боролись 9 городов. 6 компаний — поставщиков товаров и услуг для сферы гостеприимства соревновались в номинации "Поставщик года". Оценка участников Премии происходила в три этапа — финалисты определялись по результатам голосования пользователей официального сайта hotelawards. ru и экспертной коллегии, а затем материалы каждого финалиста оценивало профессиональное жюри.

"Мы видим, что российский гостиничный бизнес, несмотря на все сложности нынешнего времени, демонстрирует устойчивое развитие, — говорит председатель жюри Премии, президент российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. — Развиваются сервисы для гостей, внедряются последние технологии, открываются новые отели. Всё вместе это формирует великолепный туристский продукт, который по достоинству оценивают отечественные и зарубежные туристы. Победа в Национальной гостиничной премии уже становится не только знаком качества и признания в профессиональном сообществе, но и ориентиром для гостей при выборе направлений для поездок".

Победители Национальной гостиничной премии 2021:

  • Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население до 100 тыс. человек) — Кировск, Мурманская область.
  • Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население от 100 до 500 тыс. человек) — Тверь.
  • Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население от 500 тыс. до 1 мл. человек) — Владивосток.
  • Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население от более 1 мл. человек) — Санкт-Петербург.
  • Лучший загородный отель — "Уткино" Country House (Ростовская область).
  • Лучший туристский центр — всесезонный курорт "Игора" (Ленинградская область).
  • Лучший мини-отель — бутик-отель "Усадьба Зеехоф" (Московская область).
  • Лучший малый отель — ALANA ROYAL HOTEL (Сочи).
  • Лучший апарт отель — Lahta Plaza (Санкт-Петербург).
  • Лучший дизайн отеля — Hotel Russo-Balt Moscow (Москва).
  • Лучшая концепция малого отеля — Kaleidoscope Gold (Санкт-Петербург).
  • Лучший глэмпинг — Aurora Village (Мурманская область).
  • Лучший хостел — капсульный отель Q-block (Москва).
  • Открытие года — PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA (Московская область).
  • Лучший mice отель — Crowne Plaza Moscow WTC (Москва).
  • Лучший свадебный отель — гостиничный комплекс & SPA "Старый город" (Рязань).
  • Лучший семейный отель — эко-отель "ВеЛес" (Владимирская область).
  • Лучший курортный отель — Cosmos Collection Altay Resort (Республика Алтай).
  • Лучший горнолыжный отель — горно-туристический центр "Газпром" (Сочи).
  • Лучший отель категории "две звезды" — отель "Старт" (Волгоград).
  • Лучший отель категории "одна звезда" — отель Boverli Hill (г. Зубцов, Тверская область).
  • Лучший отель категории "без звёзд" — апарт-отель YE'S Hoshimina (Санкт-Петербург).
  • Лучший проект реконструкции отеля — санаторий Foros Wellness & Park (Ялта).
  • Лучшая система подготовки кадров — колледж "Царицыно" (Москва).
  • Лучшая программа анимации — семейный курорт Утёс (Челябинская область).
  • Лучшая концепция продвижения отеля — Hilton Garden Inn Kaluga (Калуга).
  • Лучшая концепция здорового образа жизни — первая Линия. Health Care Resort (Санкт-Петербург).
  • Лучший ресторан отеля — ресторан "Густав Винтер". (г. Сортавала, Республика Карелия).
  • Лучший сайт отеля — AZIMUT Hotels (Москва).
  • Лучший промо ролик об отеле — спа-комплекс LUCIANO HOTEL&SPA (Казань).
  • Лучший санаторий — Сергиевские минеральные воды (Самарская область).
  • Поставщик года — Компания Ecolab (Москва).
  • Лучший отель категории "три звезды" — бизнес и конференц-отель "Измайлово Гамма" (Москва).
  • Лучший отель категории "четыре звезды" — отель "Кайзерхоф" (Калининград).
  • Лучший отель категории "пять звёзд" — InterContinental® Москва Тверская (Москва).
  • Персона года — Наталья Мясоедова. Собственник бутик-отеля Гранд Сова (г. Плёс, Ивановская область).

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Автор: Ольга Лазарева
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