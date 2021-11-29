Названы победители Национальной гостиничной премии

27 ноября в Москве в Президент-Отеле состоялась Торжественная церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии 2021. Награды получили лучшие отели России, которые соревновались в 36 номинациях.

В Премии нынешнего года приняли участие 163 номинанта из более чем 50 городов и населённых пунктов страны. В номинации "Лучший город для ведения гостиничного бизнеса" за первые места боролись 9 городов. 6 компаний — поставщиков товаров и услуг для сферы гостеприимства соревновались в номинации "Поставщик года". Оценка участников Премии происходила в три этапа — финалисты определялись по результатам голосования пользователей официального сайта hotelawards. ru и экспертной коллегии, а затем материалы каждого финалиста оценивало профессиональное жюри.

"Мы видим, что российский гостиничный бизнес, несмотря на все сложности нынешнего времени, демонстрирует устойчивое развитие, — говорит председатель жюри Премии, президент российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. — Развиваются сервисы для гостей, внедряются последние технологии, открываются новые отели. Всё вместе это формирует великолепный туристский продукт, который по достоинству оценивают отечественные и зарубежные туристы. Победа в Национальной гостиничной премии уже становится не только знаком качества и признания в профессиональном сообществе, но и ориентиром для гостей при выборе направлений для поездок".

Победители Национальной гостиничной премии 2021:

Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население до 100 тыс. человек) — Кировск, Мурманская область.

Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население от 100 до 500 тыс. человек) — Тверь.

Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население от 500 тыс. до 1 мл. человек) — Владивосток.

Лучший город для ведения гостиничного бизнеса (население от более 1 мл. человек) — Санкт-Петербург.

Лучший загородный отель — "Уткино" Country House (Ростовская область).

Лучший туристский центр — всесезонный курорт "Игора" (Ленинградская область).

Лучший мини-отель — бутик-отель "Усадьба Зеехоф" (Московская область).

Лучший малый отель — ALANA ROYAL HOTEL (Сочи).

Лучший апарт отель — Lahta Plaza (Санкт-Петербург).

Лучший дизайн отеля — Hotel Russo-Balt Moscow (Москва).

Лучшая концепция малого отеля — Kaleidoscope Gold (Санкт-Петербург).

Лучший глэмпинг — Aurora Village (Мурманская область).

Лучший хостел — капсульный отель Q-block (Москва).

Открытие года — PALMIRA GARDEN HOTEL & SPA (Московская область).

Лучший mice отель — Crowne Plaza Moscow WTC (Москва).

Лучший свадебный отель — гостиничный комплекс & SPA "Старый город" (Рязань).

Лучший семейный отель — эко-отель "ВеЛес" (Владимирская область).

Лучший курортный отель — Cosmos Collection Altay Resort (Республика Алтай).

Лучший горнолыжный отель — горно-туристический центр "Газпром" (Сочи).

Лучший отель категории "две звезды" — отель "Старт" (Волгоград).

Лучший отель категории "одна звезда" — отель Boverli Hill (г. Зубцов, Тверская область).

Лучший отель категории "без звёзд" — апарт-отель YE'S Hoshimina (Санкт-Петербург).

Лучший проект реконструкции отеля — санаторий Foros Wellness & Park (Ялта).

Лучшая система подготовки кадров — колледж "Царицыно" (Москва).

Лучшая программа анимации — семейный курорт Утёс (Челябинская область).

Лучшая концепция продвижения отеля — Hilton Garden Inn Kaluga (Калуга).

Лучшая концепция здорового образа жизни — первая Линия. Health Care Resort (Санкт-Петербург).

Лучший ресторан отеля — ресторан "Густав Винтер". (г. Сортавала, Республика Карелия).

Лучший сайт отеля — AZIMUT Hotels (Москва).

Лучший промо ролик об отеле — спа-комплекс LUCIANO HOTEL&SPA (Казань).

Лучший санаторий — Сергиевские минеральные воды (Самарская область).

Поставщик года — Компания Ecolab (Москва).

Лучший отель категории "три звезды" — бизнес и конференц-отель "Измайлово Гамма" (Москва).

Лучший отель категории "четыре звезды" — отель "Кайзерхоф" (Калининград).

Лучший отель категории "пять звёзд" — InterContinental ® Москва Тверская (Москва).

Персона года — Наталья Мясоедова. Собственник бутик-отеля Гранд Сова (г. Плёс, Ивановская область).