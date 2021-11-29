Таиланд смягчит антикоронавирусные меры для туристов с 16 декабря

Таиланд смягчит антикоронавирусные меры для туристов с 16 декабря. В том числе и по программе "Песочница", которую ввели в августе.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, туристы смогут посетить регионы Таиланда, пробыв в выбранной провинции пять дней.

Также въезд разрешат тем, кто переболел вирусом. Считаться будет время с начала первого получения положительного теста.

Туристы должны представить справку о выздоровлении или о том, что поставлена прививка.

Также туристам нужно пройти ПЦР-тест и ожидать результат в номере отеля. Дети до 6 лет с 16-го числа следующего месяца смогут сдать анализ слюны.

Остальные условия въезда по программе "Песочница" остаются без изменений.

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