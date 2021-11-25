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Детские инструкторы "Розы Хутор" первыми в России прошли сертификацию НЛИ

Туризм

Инструкторы горного курорта "Роза Хутор" первыми в стране успешно прошли новую программу подготовки детских инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду Национальной Лиги инструкторов (НЛИ). Они сдали экзамены и получили соответствующие удостоверения, которые подтверждают их квалификацию как специалистов по обучению детей катанию на горных лыжах или сноуборде.

Детские инструкторы "Розы Хутор" первыми в России прошли сертификацию НЛИ

Национальная Лига инструкторов ведёт профессиональную подготовку специалистов по обучению детей в соответствии с международными стандартами International Ski Instructors Association (ISIA). Новая программа НЛИ включает 4 курса, каждый из которых посвящён конкретному аспекту деятельности детского инструктора. Основной офлайн-курс "Методика обучения детей катанию на горных лыжах/сноуборде: базовый уровень" подробно рассматривает практическую работу на склоне, начиная от развивающих игр для детей без лыж, заканчивая карвинговым поворотом начального уровня для детей. Остальные три курса программы проходят дистанционно и обеспечивают специалистов теоретическими знаниями: представлением об особенностях психологии и физиологии детей разного возраста, а также о вариантах игровых приёмов на занятиях с детьми.

Как отмечает руководитель Службы инструкторов курорта "Роза Хутор" Анна Тигушкина: "В своей деятельности мы уделяем большое внимание обучению детей, поэтому совершенствование и профессиональный рост наших специалистов имеют серьёзное значение. Работа с детьми — это не только теория и навыки, ведь чтобы по-настоящему заинтересовать ребёнка — необходима игра, весёлые задания, специальное игровое оборудование и главное обеспечение безопасности".

В зимний сезон на курорте "Роза Хутор" работает Горнолыжный клуб "Егорка", где проходят обучение дети с 3 до 12 лет.

По словам Анны Тигушкиной, "благодаря новым знаниям инструкторов, полученным в ходе программы НЛИ, знакомство наших маленьких гостей курорта с горными лыжами будет проходить под присмотром сертифицированных специалистов, обладающих знаниями, техническими умениями и навыками по осознанной и качественной работе именно с детьми".

Свои первые шаги в горнолыжном клубе "Егорка" ребята делают на специально оборудованном склоне на котором обучаются только дети, с "волшебным ковром", весёлыми препятствиями для отработки навыков. Инструкторы "Егорки" подбирают лыжи, ботинки, шлем индивидуально для каждого ученика школы. Оборудование выдаётся на время обучения, что очень удобно: родителям не нужно заранее заботиться о снаряжении. Для самых маленьких горнолыжников предусмотрена программа на 1 час, а ребята постарше могут провести целый день, катаясь и играя. Предусмотрены так же специальные программы на 3 или 5 дней, где помимо обучения катанию на лыжах дети посещают тюбинг, Хаски-хутор, мастер-классы, где и познают секреты райдеров. В "Егорке" на групповых занятиях дети обучаются в соответствии со своим уровнем катания, но есть и индивидуальные занятия. Каждый воспитанник клуба становится обладателем сертификата и призов, потому что "Егорка" — это весёлые горнолыжные каникулы.

Забронировать занятие в Горнолыжном клубе "Егорка" курорта "Роза Хутор" можно еще до старта зимнего сезона: rosakhutor.com/ski-school/

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Автор: Ольга Лазарева
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