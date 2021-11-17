В Союзе туристов рассказали о возврате денег за неиспользованные туры

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что основная десятка операторов, работающая по популярным направлениям — Египту, Турции, ОАЭ — исполняет свои обязательства перед туристами и возвращает им стоимость путёвок.

Таким образом он прокомментировал Pravda.Ru сообщения СМИ о том, что более 60% российских туроператоров не смогут вернуть туристам деньги за несостоявшиеся из-за пандемии туры.

"Речь идёт действительно о количественном показателе до 60%, а не об объёмном. Общий объём средств основного десятка туроператоров, работающие по Турции, Египту, ОАЭ и ряду других, исполняется, возвращается и возмещается", — заявил он.

Эксперт объяснил, почему пока невозможен возврат средств, если туры были приобретены в Юго-Восточную Азию, Китай или Европу.

"Но есть те направления, которые с 2020 года так и не открылись — Китай, Юго-Восточная Азия, практически вся Европа — по которым даже если бы хотели отправить, то сделать это невозможно, потому что они закрыты. А средства находятся у партнёров за рубежом. Это общая практика. Естественно, никто их оттуда не возвращает", — подчеркнул специалист.

Барзыкин также рассказал, что, хотя согласно указу правительства туроператоры обязаны вернуть туристам деньги, сделать это они не смогут, так как, по его словам, необходимых средств у туроператоров нет.

Ранее "Известия" со ссылкой на письмо представителей отрасли в правительстве сообщило о том, что более 60 процентов российских туроператоров не смогут вернуть туристам деньги за несостоявшиеся из-за пандемии туры.

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