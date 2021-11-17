В России появится новый курорт на замену Крыму и Сочи

Как сообщил глава министерства развития Дальнего Востока Алексей Чекунков, под Владивостоком начнётся строительство нового города-курорта "Спутник". Власти уверяют, что он станет достойной альтернативой давно знакомым и любимым туристами черноморским и крымским курортам.

В среду, 17 ноября, властями будет проводиться осмотр площадки, на которой начнётся возведение нового города. Как сообщает РИА Новости, место строительства будущего курорта посетит Алексей Чекунков, вице-премьер, а также полпред российского президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Министр развития Дальнего Востока придаёт большое значение этому проекту и верит в его перспективность:

"Думаю, это будет здоровая конкуренция с Крымом и Сочи. Там "давление" туристов, спрос на жильё и цены такие, что Приморский край отберёт часть туристического потока на Черноморском побережье".

Министр рассказал, что это будет целый туристический кластер "от Находки до самого юга Приморья, до Хасана". Чекунков уверен, что новый дальневосточный курорт станет настоящей "туристической Меккой".

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