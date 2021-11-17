EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зимой помогут хороший сон и физкультура – врач-терапевт
В Белоруссии временно ограничили транзит нефти в Польшу
ЕСПЧ: локдаун из-за коронавируса не нарушает права человека
Усадьба Ходорковского заложена в швейцарский банк за 6 миллионов фунтов
Энергоблок БелАЭС отключили из-за срабатывания автоматики
В Польше объявили, когда начнётся строительство стены на границе с Белоруссией
"Невозможно вылечить": стало известно о травме Ольги Бузовой
В Совфеде оценили планы Запада по остановке запуска "Северного потока-2"
Во Львове призвали власти Украины готовиться к сопротивлению РФ

В горах Сочи запустили электромобили

Туризм

Экологически чистый транспорт — электромобили — появился в горах Сочи. Их начали использовать на "Розе Хутор" для комфортного передвижения по территории курорта. Лёгкие электромашины обеспечат регулярное сообщение с остановками по требованию вдоль Роза Долины до Этнопарка "Моя Россия".

В горах Сочи запустили электромобили

"В отличие от машин с двигателями внутреннего сгорания, электромобили являются экологически чистым средством передвижения, весьма удобным для решения локальных транспортных задач на рекреационной территории. Такой подход к организации логистики на территории горных курортов можно встретить, например, в Швейцарии. Для организации трансферов на "Розе Хутор" используются современные электромобили на специальных литиевых аккумуляторах, срок службы которых составляет более 20 лет, — пояснил организатор перевозок, руководитель компании "Святэко" Сергей Шашков.

В настоящий момент передвигаться по территории курорта можно на четырёх восьмиместных электромобилях и двух гольф-карах.

"На электромобиле также можно добраться от центральной площади "Розы Хутор" и Ратуши до этнографического комплекса "Моя Россия". Машины оборудованы специальными держателями для лыж и сноубордов и будут курсировать круглый год. Спустившись на подъёмнике, любителям катания больше не придётся идти пешком до своей машины или гостиницы в тяжёлых лыжных ботинках, — отметил Сергей Шашков.

Помимо трансферов на электромобилях организованы экскурсии по курорту "Роза Хутор". Интересная поездка будет занимать практически час. В следующем году организаторы планируют расширить список экскурсионных маршрутов и парк электромобилей. Туристы смогут проехать от Горной Олимпийской деревни до Роза Вейк парка на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

"Внедряя электротранспортные решения в нашу практику, мы в первую очередь повышаем комфорт для гостей курорта. Люди наслаждаются прогулкой по Роза Долине, находя здесь уникальную атмосферу и любопытные архитектурные решения в окружении впечатляющих горных ландшафтов. Регулярное сообщение и комфорт помогут туристам сэкономить время и получить максимум позитивных впечатлений от поездки. Ну а то, что нам удалось сделать это с помощью современных зелёных технологий — отнесём к правилам хорошего тона", — комментирует директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Использование экологически чистого транспорта является частью стратегии устойчивого развития курорта, которая реализуется на "Розе Хутор" с 2018 года. Так, летом 2021 года здесь появилась первая электрозаправочная станция в Сочи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
В горах Сочи запустили электромобили
Гибридная война: универсальные солдаты Запада не пройдут
Британцев возмутили призывы оказать военную помощь "киевской банде"
"Остановись, ты нам нужен!": друг солиста "На-На" Юрина о его зависимости
Зимой помогут хороший сон и физкультура – врач-терапевт
Запад готовит свой народ к "лёгкой войне" с Россией
В Белоруссии временно ограничили транзит нефти в Польшу
ЕСПЧ: локдаун из-за коронавируса не нарушает права человека
Ереван решился на шантаж Москвы. В пользу кого?
Искусственный интеллект научился заменять реальные объекты виртуальными
Популярное
Здоровье
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ

Мигранты, которые уже неделю живут на белорусско-польской границе, стали обращаться к врачам с симптомами ОРВИ.

Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Новости спорта
Фигуристка Усачёва оказалась в инвалидной коляске после падения на токийский лёд
Здоровье
Гинцбург рассказал, какой вакциной прививаться, если вам "за 60"
Мир. Новости мира
Лукашенко рассказал о деталях разговора с Меркель по телефону
Усам Оздемиров Гибридная война: универсальные солдаты Запада не пройдут Усам Оздемиров Ирина Шлионская Искусственный интеллект научился заменять реальные объекты виртуальными Ирина Шлионская Ирина Гусакова Осознанное питание: как похудеть без жёстких диет Ирина Гусакова
Экономика и бизнес
Тихой сапой: Германия ввела завуалированные санкции против России?
Здоровье
Мясников объяснил, почему люди болеют после вакцинации
ФМБА: препарат "МИР-19" универсален против всех штаммов коронавируса
Здоровье
ФМБА: препарат "МИР-19" универсален против всех штаммов коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников