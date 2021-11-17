В горах Сочи запустили электромобили

Экологически чистый транспорт — электромобили — появился в горах Сочи. Их начали использовать на "Розе Хутор" для комфортного передвижения по территории курорта. Лёгкие электромашины обеспечат регулярное сообщение с остановками по требованию вдоль Роза Долины до Этнопарка "Моя Россия".

"В отличие от машин с двигателями внутреннего сгорания, электромобили являются экологически чистым средством передвижения, весьма удобным для решения локальных транспортных задач на рекреационной территории. Такой подход к организации логистики на территории горных курортов можно встретить, например, в Швейцарии. Для организации трансферов на "Розе Хутор" используются современные электромобили на специальных литиевых аккумуляторах, срок службы которых составляет более 20 лет, — пояснил организатор перевозок, руководитель компании "Святэко" Сергей Шашков.

В настоящий момент передвигаться по территории курорта можно на четырёх восьмиместных электромобилях и двух гольф-карах.

"На электромобиле также можно добраться от центральной площади "Розы Хутор" и Ратуши до этнографического комплекса "Моя Россия". Машины оборудованы специальными держателями для лыж и сноубордов и будут курсировать круглый год. Спустившись на подъёмнике, любителям катания больше не придётся идти пешком до своей машины или гостиницы в тяжёлых лыжных ботинках, — отметил Сергей Шашков.

Помимо трансферов на электромобилях организованы экскурсии по курорту "Роза Хутор". Интересная поездка будет занимать практически час. В следующем году организаторы планируют расширить список экскурсионных маршрутов и парк электромобилей. Туристы смогут проехать от Горной Олимпийской деревни до Роза Вейк парка на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

"Внедряя электротранспортные решения в нашу практику, мы в первую очередь повышаем комфорт для гостей курорта. Люди наслаждаются прогулкой по Роза Долине, находя здесь уникальную атмосферу и любопытные архитектурные решения в окружении впечатляющих горных ландшафтов. Регулярное сообщение и комфорт помогут туристам сэкономить время и получить максимум позитивных впечатлений от поездки. Ну а то, что нам удалось сделать это с помощью современных зелёных технологий — отнесём к правилам хорошего тона", — комментирует директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Использование экологически чистого транспорта является частью стратегии устойчивого развития курорта, которая реализуется на "Розе Хутор" с 2018 года. Так, летом 2021 года здесь появилась первая электрозаправочная станция в Сочи.