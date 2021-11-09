На курорте "Роза Хутор" открылась первая винодельня

Сделать вино как в Древнем Риме и узнать все секреты кубанского виноделия можно в горах Сочи. Первая винодельня открылась на курорте "Роза Хутор" в павильоне "Кубань" этнокомплекса "Моя Россия". Здесь теперь работает филиал знаменитой фермерской усадьбы "Семигорье".

"Виноделие всегда было традиционным занятием на Кубани, особого расцвета оно достигло в XIX веке, когда в регионе начали появляться частные хозяйства. В советский период фермерское виноделие в нашей стране было утрачено, этот напиток производили только на крупных предприятиях. Возрождение началось в 2014 году, когда был принят соответствующий закон. Благодаря этому стали появляться небольшие хозяйства, в которых сейчас производят замечательное вино, — пояснил глава "Семигорья" Геннадий Опарин.

Преимуществом фермерского виноделия стала возможность использования традиционных технологий, что нереально при промышленном производстве. Так, например, для выдержки напитка используют дубовые бочки. В таких вино выдерживали еще в Древнем Риме, позже эту традицию наследовали виноделы Франции, Испании, Португалии.

"В винодельне установлены 24 дубовые бочки. В них вино выдерживается до полутора лет. Именно в них проходят процессы микрооксидации, благодаря чему вино доходит до полной, сливочной зрелости", — рассказывает Геннадий Опарин.

Для производства вина используются различные сорта винограда, включая классические каберне, совиньон блан, мерло. Есть и уникальный краснодарский автохтон — красностоп, первое упоминание об этом сорте относится к 1800 году. Весь виноград выращивается на 50 гектарах земли под Анапой.

В павильоне "Кубань" этнопарка "Моя Россия" проходят интересные интерактивные экскурсии, во время которых опытные виноделы не только рассказывают о секретах производства вина, но и показывают весь процесс: дробление винограда, закладка его в чан, фильтрация, открытие бочек, розлив. Принять участие в необычных мастер-классах можно в период с июля по ноябрь включительно. В горной винодельне планируется проведение дегустаций, конкурса на самый лучший зимний напиток — глинтвейн. Павильон "Кубань" комплекса "Моя Россия" на "Роза Хутор" открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.