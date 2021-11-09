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На курорте "Роза Хутор" открылась первая винодельня

Туризм

Сделать вино как в Древнем Риме и узнать все секреты кубанского виноделия можно в горах Сочи. Первая винодельня открылась на курорте "Роза Хутор" в павильоне "Кубань" этнокомплекса "Моя Россия". Здесь теперь работает филиал знаменитой фермерской усадьбы "Семигорье".

На курорте "Роза Хутор" открылась первая винодельня

"Виноделие всегда было традиционным занятием на Кубани, особого расцвета оно достигло в XIX веке, когда в регионе начали появляться частные хозяйства. В советский период фермерское виноделие в нашей стране было утрачено, этот напиток производили только на крупных предприятиях. Возрождение началось в 2014 году, когда был принят соответствующий закон. Благодаря этому стали появляться небольшие хозяйства, в которых сейчас производят замечательное вино, — пояснил глава "Семигорья" Геннадий Опарин.

Преимуществом фермерского виноделия стала возможность использования традиционных технологий, что нереально при промышленном производстве. Так, например, для выдержки напитка используют дубовые бочки. В таких вино выдерживали еще в Древнем Риме, позже эту традицию наследовали виноделы Франции, Испании, Португалии.

"В винодельне установлены 24 дубовые бочки. В них вино выдерживается до полутора лет. Именно в них проходят процессы микрооксидации, благодаря чему вино доходит до полной, сливочной зрелости", — рассказывает Геннадий Опарин.

Для производства вина используются различные сорта винограда, включая классические каберне, совиньон блан, мерло. Есть и уникальный краснодарский автохтон — красностоп, первое упоминание об этом сорте относится к 1800 году. Весь виноград выращивается на 50 гектарах земли под Анапой.

В павильоне "Кубань" этнопарка "Моя Россия" проходят интересные интерактивные экскурсии, во время которых опытные виноделы не только рассказывают о секретах производства вина, но и показывают весь процесс: дробление винограда, закладка его в чан, фильтрация, открытие бочек, розлив. Принять участие в необычных мастер-классах можно в период с июля по ноябрь включительно. В горной винодельне планируется проведение дегустаций, конкурса на самый лучший зимний напиток — глинтвейн. Павильон "Кубань" комплекса "Моя Россия" на "Роза Хутор" открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.

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Автор: Ольга Лазарева
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