Россия возобновила чартерное авиасообщение с Египтом

Россия 9 ноября возобновила чартерное авиасообщение с курортами Египта. Оно было закрыто в ноябре 2015 года после теракта на борту самолёта компании "Когалымавиа". Тогда погибли 224 человека.

Полёты в Каир возобновились в 2018 году. Тогда специальная комиссия ездила на место и проверяла аэропорты. Самолётам разрешили туда летать после усиления мер безопасности в аэропорту.

Регулярное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом было восстановлено в августе 2021 года. А сегодня, 9 ноября, возобновили чартерные рейсы.

Первый полёт совершила авиакомпания Nordwind. В 3 часа ночи по московскому времени самолёт вылетел из Нижнего Новгорода.

Как сообщает РИА Новости, теперь подешевеют туристические путёвки в Египет. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, улететь можно будет из 35 регионов России.

Ранее Pravda.Ru писала, о том, сколько стоит отдых в Египте.

Россия с 9 ноября также возобновила авиасообщение ещё с девятью странами. Среди них Швеция, Норвегия, Нидерланды, Словения, Иран, Оман, Тунис, Таиланд и Багамские острова.

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