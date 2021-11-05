Россияне смогут летать в Австрию с 9 ноября

Австрия снимет ограничения на авиасообщение с Россией 9 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Михаэль Линхарт. Для въезда в эту страну нужно будет предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса, одобренных в Евросоюзе или Всемирной организации здравоохранения

Как пишет МК.ру, если справок нет, то гражданину России нужно будет просидеть на карантине 10 дней. Другой вариант: на шестой день после прилёта можно будет сдать ПЦР-тест.

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